صلاة العيد قطر 2022.. تعرف على الموعد في الدوحة

يتوجه الجميع من المواطنين والمقيمين إلى المصليات والمساجد للمشاركة في صلاة العيد في كل مدن دولة قطر، حيث نستعرض معكم موعد صلاة عيد الأضحى في قطر 2022 والعاصمة الدوحة، وتُقام صلاة العيد في الدولة صباح يوم السبت 9 يوليو 2022 الموافق العاشر من شهر ذي الحجة 1443 وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، وكانت وقفة عرفة يوم الجمعة الثامن من يوليو 2022.

موعد صلاة العيد في قطر 2022 الدوحة

كل المساجد والمصليات تجهزت وأصبحت في أروع صورها لاستقبال المصلين، موعد صلاة عيد الأضحى في قطر 2022 والعاصمة الدوحة عند الساعة 5.05 صباح اليوم السبت التاسع من يوليو 2022، هذا ويترقب الجميع من السنة إلى الأخرى ترديد تكبيرات العيد والاستماع إلى الخطبة، وفي صلاة العيد ترى السعادة والبهجة مرسومة على وجوه الجميع.

مصليات عيد الأضحى الدوحة قطر 2022

أعلنت وزارة الأوقاف، من خلال بيان رسمي له صدر منذ قليل، عن كشف أماكن وعناوين مصليات عيد الأضحى 2022 في الدوحة والريان والوكرة وفي كل مدن الدولة، لمعرفة أماكن مصليات العيد على الرابط:

https://www.islam.gov.qa/PDF/Adha-Eid-22.pdf

إجازة العيد في قطر، سوف تكون كافية لقضاء عطلة سياحية مميزة لمن لم يشارك في موسم الحج لهذا العام، كل عام وأنتم بخير.