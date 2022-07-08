صلاة العيد قطر 2022.. تعرف على الموعد في الدوحة

بواسطة محمود عطا الله
موعد صلاة عيد الأضحى قطر 2022 الدوحة موعد صلاة عيد الأضحى قطر 2022 الدوحة

يتوجه الجميع من المواطنين والمقيمين إلى المصليات والمساجد للمشاركة في صلاة العيد في كل مدن دولة قطر، حيث نستعرض معكم موعد صلاة عيد الأضحى في قطر 2022 والعاصمة الدوحة، وتُقام صلاة العيد في الدولة صباح يوم السبت 9 يوليو 2022 الموافق العاشر من شهر ذي الحجة 1443 وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، وكانت وقفة عرفة يوم الجمعة الثامن من يوليو 2022.

1 موعد صلاة العيد في قطر 2022 الدوحة
2 مصليات عيد الأضحى الدوحة قطر 2022

موعد صلاة العيد في قطر 2022 الدوحة

كل المساجد والمصليات تجهزت وأصبحت في أروع صورها لاستقبال المصلين، موعد صلاة عيد الأضحى في قطر 2022 والعاصمة الدوحة عند الساعة 5.05 صباح اليوم السبت التاسع من يوليو 2022، هذا ويترقب الجميع من السنة إلى الأخرى ترديد تكبيرات العيد والاستماع إلى الخطبة، وفي صلاة العيد ترى السعادة والبهجة مرسومة على وجوه الجميع.

مصليات عيد الأضحى الدوحة قطر 2022

أعلنت وزارة الأوقاف، من خلال بيان رسمي له صدر منذ قليل، عن كشف أماكن وعناوين مصليات عيد الأضحى 2022 في الدوحة والريان والوكرة وفي كل مدن الدولة، لمعرفة أماكن مصليات العيد على الرابط:
https://www.islam.gov.qa/PDF/Adha-Eid-22.pdf
إجازة العيد في قطر، سوف تكون كافية لقضاء عطلة سياحية مميزة لمن لم يشارك في موسم الحج لهذا العام، كل عام وأنتم بخير.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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