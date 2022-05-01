موعد صلاة العيد 2022 حولي.. تعرف على الأماكن والمصليات

تبدأ صلاة عيد الفطر 2022 في محافظة حولي وكل محافظات الكويت، حيث بدأ رسميا حاليًا أول أيام عيد الفطر في الدولة، اليوم الإثنين 2 مايو 2022، حيث سيشارك الجميع من المواطنين والمقيمين في صلاة العيد في جوامع ومصليات مدينة حولي، بعدها يبدأ الجميع في قضاء عطلته الترفيهية مع فرحة العيد

موعد صلاة العيد 2022 حولي

أكدت وزارة الأوقاف الكويتية، أن موعد صلاة عيد الفطر 2022 في حولي وكل محافظات الكويت سوف تبدأ من الساعة 5.21 من صباح اليوم الإثنين، هذا وقد تزينت الجوامع والمصليات وأصبحت في أبهى صورها لاستقبال المصلين.

مصليات العيد في حولي 2022

بعد قرار وزير الداخلية صاحب السمو الشيخ أحمد النواف، تقرر أن تُقام صلاة العيد 2022 في مصليات العيد إلى جانب الجوامع، مصليات عيد الفطر في محافظة حولي سوف يبلغ عددها 4 مصليات في بيان ومشرف والسالمية وسلوى.

