صلاة القيام بمساجد الخالدية رمضان 2023.. تعرف على التوقيت

بواسطة محمود عطا الله
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نستعرض من خلال هذا التقرير أوقات صلاة القيام في مساجد الخالدية خلال شهر رمضان 2023، ومنطقة الخالدية واحدة من مناطق العاصمة الكويت، وتضم مجموعة من المساجد العامرة، هذا وقد أعلنت وزارة الأوقاف، أن المساجد والمراكز الرمضانية بكل محافظات الكويت، جاهزة لاستقبال المصلين خلال خلال العشر الأواخر وصلاة القيام المرتقبة من الجميع.

أوقات صلاة القيام بمساجد الخالدية رمضان 2023 في الكويت

  • وقت صلاة القيام في مسجد صلاح الدين الأيوبي بالخالدية الكويت رمضان 2023 الساعة 12.30 بعد منتصف الليل.
  • موعد صلاة القيام في مسجد عيسى عبدالله عبد العزيز العثمان 12.30 بعد منتصف الليل.
  • مسجد علي محمد الحشاش صلاة القيام عند الساعة 12.30 بعد منتصف الليل.
  • مسجد محمد صالح التركيت 12 عند منتصف الليل.
  • مسجد عبدالله بن علوان 1.30 بعد منتصف الليل.
  • مسجد العثمان الجامعة 12.30 بعد منتصف الليل.
  • مسجد معاذ بن جبل 12 بعد منتصف الليل.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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