صلاة القيام بمساجد الخالدية رمضان 2023.. تعرف على التوقيت

نستعرض من خلال هذا التقرير أوقات صلاة القيام في مساجد الخالدية خلال شهر رمضان 2023، ومنطقة الخالدية واحدة من مناطق العاصمة الكويت، وتضم مجموعة من المساجد العامرة، هذا وقد أعلنت وزارة الأوقاف، أن المساجد والمراكز الرمضانية بكل محافظات الكويت، جاهزة لاستقبال المصلين خلال خلال العشر الأواخر وصلاة القيام المرتقبة من الجميع.

أوقات صلاة القيام بمساجد الخالدية رمضان 2023 في الكويت