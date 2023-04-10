صلاة القيام 2023 بالمسجد الكبير في الكويت.. تعرف على وقتها وجدول الأئمة

قال وزير الأوقاف الجديد الدكتور عامر الرطام في أول تصريح له بعد توليه الوزارة، أن المسجد الكبير وكل المراكز الرمضانية المنتشرة في محافظات الكويت، جاهزة لاستقبال المصلين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل، هذا وسوف يستقبل المسجد الكبير هذا العام المصلين خلال صلاة القيام، والتي تبدأ من ليلة يوم 20 من شهر رمضان 2023.

وقت صلاة القيام بالمسجد الكبير 2023

سوف يعود المسجد في استقبال المصلين من جديد خلال تلك الصلاة المباركة، وقد حُدد موعد صلاة القيام 2023 بالمسجد الكبير في الكويت بداية من ليلة 20 رمضان 1444، حيث تبدأ الصلاة من الساعة 12 عند منتصف الليل، هذا وسوف يتحرى المسلمون خلال العشر الأواخر، الليلة المباركة وهي ليلة القدر.

جدول أئمة صلاة القيام في المسجد الكبير رمضان 2023

حددت وزارة الأوقاف ممثلة في إدارة المساجد، جدول أئمة صلاة القيام في المسجد الكبير خلال الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان 2023، وتبدأ صلاة القيام من ليلة 20 رمضان، والبداية مع الشيخ القارئ عمر الدمخي والقارئ دكتور خالد الجهيم والواعظ دكتور عيسى الظفيري، أئمة صلاة القيام في ثاني الليالي مع القارئ أحمد النفيس والقارئ فهد المطيري والواعظ دكتور بسام الشطي.

