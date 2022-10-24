صلاة الكسوف في الكويت 2022.. تعرف على الموعد والمساجد التي تُقيمها

تشهد الكويت وعدد من دول العالم، يوم الغد الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، كسوفًا جزئيًا للشمس يبدأ من الساعة 1.20 ظهرًا، ومن السنة النبوية المكرمة إقامة “صلاة الكسوف”، حيث نستعرض معكم وقت صلاة الكسوف في الكويت يوم الثلاثاء 25 أكتوبر، كما نستعرض معكم أماكن صلاة الكسوف والمساجد التي تُقام بها الصلاة، وذلك بعدما أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن إقامة صلاة كسوف الشمس في الكويت بعدد من المساجد.

وقت صلاة الكسوف في الكويت 2022 وأماكن المساجد التي تُقيم الصلاة

قالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن موعد صلاة الكسوف في الكويت سوف تكون يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 عند الساعة 1.30 ظهرًا، وتٌقام الصلاة في عدد من المساجد، المساجد التي تُقيم صلاة الكسوف في الكويت يمكنك معرفتها من تطبيق مساجد الكويت الرسمي الصادر عن الأوقاف وهو:

تطبيق مساجد الكويت

هذا ومن المرتقب أن يشارك الكثيرون من المواطنين والمقيمين في صلاة الكسوف، إتباعًا لسنة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.

كيفية صلاة الكسوف

يجب على المسلم ألا يترك هذه الصلاة إذا وجد سببها (حدوث الكسوف)، وقت تلك الصلاة من بداية الكسوف حتى نهايته، بخصوص كيفية صلاة الكسوف فهي تُصلى ركعتان، الركعة الأولى تُقرأ الفاتحة ثم سورة طويلة، ثم الركوع طويلا، ثم يرفع من الركوع ويقول (سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، بعدها لا تسجد، وتُقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع، ثم يرفع من ركوعه، ثم يسجد سجدتين، طويلتين، ثم تبدأ بعد ذلك الركعة الثانية وتكون الخطوات مثل الأولى، وتكون المدة في كل خطوة أقل بقليل من الركعة الأولى، وتُختم الركعة الثانية بالتشهد والتسليم، ومن السنة أن يقوم الإمام بموعظة المصلين، تقبل الله منا ومنكم.