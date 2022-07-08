صلاة عيد الأضحى الإمارات 2022.. تعرف على الموعد في أبوظبي ودبي والشارقة وأماكن المصليات

جهزت دولة الإمارات المصليات والجوامع لاستقبال المصلين خلال صلاة العيد 2022 في أبوظبي ودبي والشارقة وكل إمارات ومدن الدولة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير موعد صلاة عيد الأضحى في الإمارات 2022، هذا وتُقام صلاة العيد في الإمارات والعالم يوم السبت التاسع من شهر يوليو 2022 الموافق يوم العاشر من ذي الحجة 1443، وكان يوم وقفة عرفة هي يوم الجمعة الثامن من يوليو.

موعد صلاة عيد الأضحى الإمارات 2022

سوف يكون موعد صلاة العيد في الإمارت والعاصمة أبوظبي 2022 عند الساعة 5.55 صباح السبت، في حين يكون موعد صلاة عيد الأضحى دبي والعين وعجمان 2022 عند الساعة 5.50 صباحًا، موعد الصلاة في الشارقة وأم القيوين عند الساعة 5.48 صباحًا، وقت الصلاة في رأس الخيمة والفجيرة عند الساعة 5.46 صباح السبت.

مصليات العيد الإمارات 2022

قالت دائرة الشؤون الإسلامية، إن موعد صلاة عيد الأضحى سوف تكون عند الساعة 5.55 من صباح يوم السبت 9 يوليو، وأن مدة الصلاة 20 دقيقة، يتم فتح المساجد والمصليات بعد صلاة الفجر مباشرة، وتغلق بعد نهاية صلاة العيد، رابط مصليات العيد 2022 في دبي هو:

https://www.iacad.gov.ae/Documents/Eidal-Adha.2022.pdf

كل عام وأنتم بخير.