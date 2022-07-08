صلاة عيد الأضحى السعودية 2022.. تعرف على الموعد في الرياض والدمام وجدة ومكة

ساعات مباركة تمر على العالم حاليًا، حيث ندخل بعد قليل في الساعات الأولى من أول أيام عيد الأضحى في الرياض والدمام وجدة ومكة والمدينة وكل مدن العالم، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 2022-1443، حيث تقام صلاة العيد في كل مدن المملكة صباح اليوم السبت التاسع من يوليو 2022 الموافق العاشر من شهر ذي الحجة 1443.

موعد صلاة عيد الأضحى السعودية 2022

جهزت وزارة الشؤون الإسلامية المصليات والجوامع لتكون في أبهى صورها أول أيام العيد، موعد صلاة عيد الأضحى السعودية 2022 في العاصمة الرياض عند الساعة 5.25 صباح السبت، وقت صلاة العيد في الدمام يبدأ عند الساعة 5.05 صباحا، الصلاة في جدة عند الساعة 6.02 صباحا، الصلاة في مكة الساعة 5.55 صباحا، الصلاة في المدينة 5.51 صباحا.

هذا ويحرص الجميع على المشاركة في صلاة العيد 2022 بالسعودية والاستماع إلى خطبتها وترديد تكبيرات العيد التي ينتظرها الجميع من العيد للآخر، وتعبر صلاة العيد عن الفرحة الحقيقية للعيد، حيث تعلو الابتسامة وجوه الجميع.