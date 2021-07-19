صلاة عيد الأضحى في الجهراء 2021.. تعرف على الموعد وأماكن مصليات الكويت

أعلنت وزارة الأوقاف عن موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة الجهراء وكل محافظات دولة الكويت، حيث تُقام الصلاة صباح غدا الثلاثاء أول أيام العيد الموافق 20 يوليو 2021، هذا وقد أكدت الوزارة أنه سوف يتم السماح للسيدات بالمشاركة في صلاة العيد في عدد من المساجد والمصليات بالجهراء وفي كل محافظات الكويت.

موعد صلاة العيد في الجهراء 2021 بالكويت

وفرت وزارة الأوقاف الكويتية عشر ساحات لإقامة صلاة العيد صباح الثلاثاء، كما ستقام الصلاة في كل مساجد الجهراء التي تُقام بها صلاة الجمعة وهي المساجد النموذجية، هذا وسوف تكون مدة الصلاة والخطبة 15 دقيقة على أن تغلق المصليات فور الصلاة، موعد صلاة عيد الأضحى في الجهراء 2021 عند الساعة 5.16 صباحا، أماكن مصليات العيد في الجهراء وكل محافظات الدولة هي:

مصليات العيد في الجهراء ومحافظات الكويت

كما ناشدت وزارة الأوقاف الجميع بعدم التزاحم عن مداخل ومخارج المصليات، وعدم التجمع خارج المصليات، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية عند المشاركة في الصلاة.