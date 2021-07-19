صلاة عيد الأضحى في الرياض.. تعرف على الموعد في الخرج وعفيف والدوادمي 1442/2021

ساعات قليلة، تفصلنا عن موعد صلاة العيد في العاصمة السعودية الرياض، والتي سوف تكون صباح يوم الثلاثاء 20 يوليو 2021 الموافق 10 ذي الحجة 1442، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير موعد صلاة عيد الأضحى في الرياض 2021، ووقت صلاة العيد في الخرج وعفيف والدوادمي، هذا الحدث المرتقب من الجميع، حيث يحرص الجميع على المشاركة في تلك الصلاة وسماع خطبتها وترديد التكبيرات مثل كل عيد، تلك الفعاليات التي تُظهر السعادة والفرحة الحقيقية للعيد.

مصليات عيد الأضحى في الرياض 2021-1442

أكدت وزارة الشؤون الإسلامية، أن فرع الوزارة بالرياض، قام بتجهيز الجوامع التي تستضيف صلاة الجمعة لاستضافة موعد صلاة عيد الأضحى في الرياض والمدن التابعة لها، كما تم تعزيز تلك الجوامع بعدد من المصليات المحددة وعدد من الجوامع.

موعد صلاة عيد الأضحى الطائف 2021

موعد صلاة عيد الأضحى تبوك

هذا وقد طالبت وزارة الشؤون الإسلامية كل المشاركين في صلاة العيد في كل مدن المملكة اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع، وكي تمر الصلاة بسلام، ليكمل الجميع باقي فعاليات العيد بخير وسلام.

موعد صلاة العيد في الرياض 2021

الرياض العاصمة السعودية هي من أكبر المدن من حيث التعداد السكاني وقد وجهت وزارة الشؤون الإسلامية بتوفير أماكن لصلاة العيد للحد من حدوث أي تزاحم، هذا وقد تم تزيين الجوامع التي تستضيف الصلاة لتكون في أبهى صورها صباح الثلاثاء 20 يوليو أول أيام العيد.

موعد صلاة عيد الأضحى الرياض 2021 عند الساعة 5.30 صباحا.

صلاة عيد الأضحى في الخرج 5.29.

موعد صلاة العيد عفيف 5.47

الموعد في الدوادمي 5.40.