صلاة عيد الأضحى في الشارقة.. تعرف على الموعد وأماكن المصليات والجوامع 2021

ساعات ويشرق علينا صباح أول أيام العيد ومعه الحدث المرتقب وهو صلاة العيد بإمارة الشارقة وكل إمارات الدولة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد صلاة عيد الأضحى في الشارقة 1442/2021 وأماكن مصليات العيد في الشارقة والتي أعلنت عنها دائرة الشؤون الإسلامية بالإمارة، هذا ويحرص الجميع على المشاركة في الصلاة، ومشاركة التكبيرات وسماع الخطبة، حيث تجسد صلاة العيد المعنى الحقيقي للسعادة.

موعد صلاة عيد الأضحى في الشارقة 2021

بدأ شهر ذي الحجة 2021 في الإمارات يوم الأحد 11 يوليو 2021، ويوم وقفة عرفات يوم الإثنين 19 يوليو وهو أعظم أيام السنة، على أن يكون أول أيام العيد في الإمارات هو يوم الثلاثاء 20 يوليو 2021 حيث يشهد صباح هذا اليوم صلاة العيد، موعد صلاة عيد الأضحى في الشارقة والحمرية عند الساعة 5.55 صباحًا، على حين موعد صلاة العيد في الزيد والبطائح 5.56.

مصليات عيد الأضحى في الشارقة 2021

حددت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة 608 مصلى وجامع لاستضافة المصلين خلال موعد صلاة عيد الأضحى صباح الثلاثاء، حيث شددت الدائرة على جميع المصلين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازي عند القدوم للصلاة وذلك للحفاظ على سلامة الجميع.