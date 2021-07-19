صلاة عيد الأضحى في الفروانية 2021.. تعرف على الموعد وأماكن المصليات في محافظات الكويت

محافظة الفروانية أكبر محافظات دولة الكويت من حيث التعداد السكاني، حيث تُقام صلاة عيد الأضحى في الفروانية صباح غدا الثلاثاء 20 يوليو 2021 أول أيام عيد الأضحى، حيث أعلنت وزارة الأوقاف الكويتية أن صلاة العيد في الفروانية وفي كل محافظات الدولة سوف تٌقام في مساجد المناطق النموذجية والتي تُقام بها صلوات الجمعة، كما تم توفير عدد من الساحات ومراكز الشباب لإقامة الصلاة في الفروانية وباقي المحافظات.

موعد صلاة العيد في الفروانية 2021 ومصليات الكويت

إلى جانب كل المساجد النموذجية التي تستضيف صلاة العيد بالفروانية، وفرت وزارة الأوقاف ثلاث ساحات لإقامة الصلاة بها وهي: ساحة استاد جابر، مركز شباب العارضية، نادي التضامن، موعد صلاة عيد الأضحى في الفروانية عند الساعة 5.16 صباح الثلاثاء، مصليات عيد الأضحى في الفروانية والكويت هي:

قائمة مصليات العيد في الفروانية ومحافظات الكويت

طالبت وزارة الأوقاف كل المصلين بضرورة تجنب الازدحام عند مداخل ومخارج المصليات، وتجنب المصافحة والتجمعات خارج المصليات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع.