صلاة عيد الأضحى في الكويت.. تعرف على الموعد في الفروانية وحولي والجهراء 1442/2021

بواسطة محمود عطا الله
موعد صلاة عيد الأضحى في الكويت موعد صلاة عيد الأضحى في الكويت

موعد صلاة عيد الأضحى في الكويت 1442/2021 هو الموعد المرتقب من الجميع في كل المحافظات، بعدما أعلنت وزارة الأوقاف أن صلاة العيد سوف تُقام في مساجد المناطق النموذجية، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير وقت صلاة العيد في الفروانية والجهراء وحولي والعاصمة الكويت والأحمدي ومبارك الكبير، أكدت وزارة الأوقاف أنه سوف يسمح للنساء بالمشاركة في الصلاة، على أن تكون مدة الخطبة والصلاة 15 دقيقة.

1 موعد عيد الأضحى في الكويت 1442/2021
2 موعد صلاة عيد الأضحى في الكويت 2021

موعد عيد الأضحى في الكويت 1442/2021

تعتبر صلاة العيد هي عنوان الفرحة الحقيقة خلال تلك الأيام المباركة والسعيدة، فسوف يكون موعد صلاة عيد الأضحى في الكويت صباح يوم الثلاثاء 20 يوليو 2021 وهو أول أيام العيد، وقفة عرفات هذا العام ستكون يوم الإثنين 19 يوليو، يذكر أن شهر ذي القعدة قد انتهى عن 30 يومًا وأخر أيامه كان يوم السبت 10 يوليو 2021، وإجازة العيد في الكويت سوف تكون كافية لقضاء عطلة سياحية مميزة.

موعد صلاة عيد الأضحى في الكويت 2021

تُقام صلاة العيد 2021 في الفروانية وحولي والجهراء ومدينة الكويت والأحمدي ومبارك الكبير في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، كما سوف يتم تنظيم الصلاة في عدد من الساحات الرياضية ومراكز الشباب، كما ذكرنا من قبل مدة الصلاة والخطبة معًا 15 دقيقة، موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة الكويت عند الساعة 5.16 صباح الثلاثاء.

موعد صلاة عيد الأضحى الكويت 2021-1442
المدينة التوقيت
مدينة الكويت 5.16
الفروانية 5.17
حولي 5.16
الجهراء 5.18
الأحمدي 5.17
مبارك الكبير 5.16
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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