صلاة عيد الأضحى في الكويت.. تعرف على الموعد وأماكن المصليات في الفروانية وحولي والجهراء 2021

الجميع على موعد مع صلاة العيد في الكويت صباح غدًا الثلاثاء 20 يوليو 2021 وأول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد صلاة عيد الأضحى في الكويت 2021، كما نُقدم لكم أماكن مصليات العيد في الجهراء والفروانية وحولي ومدينة الكويت، وأماكن مصليات الأحمدي ومبارك الكبير، يذكر أن وزارة الأوقاف قد أعلنت أن صلاة وخطبة العيد سوف تكون مدتها 15 دقيقة، كما سيتم توفير أماكن للسيدات في بعض من المصليات والجوامع.

موعد صلاة عيد الأضحى في الكويت 2021

بدأ شهر ذي الحجة في الكويت يوم الأحد 11 يوليو 2021، وكان يوم وقفة عرفات هو يوم الإثنين 19 يوليو، وأول أيام العيد هو يوم الثلاثاء 20 يوليو، في صلاة العيد تظهر الفرحة الكبيرة خلال تلك الأيام والأوقات المباركة، حيث ينتظر الجميع المشاركة في التكبيرات خلال فعاليات تلك الصلاة، موعد صلاة عيد الأضحى في الكويت عند الساعة 5.16 صباحًا.

مصليات عيد الأضحى في الكويت 2021

أعلنت وزارة الأوقاف أن صلاة العيد سوف تُقام في المساجد التي تُقام بها صلاة الجمعة، كما حددت الوزارة عدة مواقع وساحات ومراكز شبابية لاستضافة صلاة العيد صباح يوم الثلاثاء، مصليات العيد في مدينة الكويت والفروانية وحولي والجهراء ومبارك الكبير والأحمدي على الرابط التالي:

مصليات العيد في الكويت

هذا وقد طالبت الوزارة جميع المصلين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال المشاركة في الصلاة.