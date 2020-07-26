صلاة عيد الأضحى في الكويت 2020.. تعرف إلى الموعد والوقت السليم

ننشر وقت صلاة العيد في الكويت 2020 وهي صلاة عيد الأضحى المرتقبة في كل مدن ومحافظات دولة الكويت من قبل كل المواطنين والمقيمين في الدولة، وفي خبر سار للجميع، أعلنت دولة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن صلاة عيد الأضحى سوف تُقام في كل المساجد بالمناطق النموذجية، أي ستقام الصلاة بمشاركة المصلين فيما يقرب من ألف مسجد وجامع، كما قالت وزارة الأوقاف، أن تم تجهيز المصليات في عدد 14 ساحة عامة موزعة على كل مناطق الكويت.

وقت صلاة عيد الأضحى في الكويت 2020

بدأ شهر ذي الحجة 1441 في دولة الكويت والسعودية وفي كل دول العالم الإسلامي يوم الأربعاء 22 يوليو 2020 الجاري، لتكون صلاة العيد في الكويت صباح يوم الجمعة العاشر من ذي الحجة الموافق يوم 31 يوليو 2020، ويكون يوم وقفة عرفات في الدولة وكل العالم يوم الخميس 30 يوليو 2020، ويوم عرفات واحد من أفضل أيام العام، وأجر العمل الصالح خلاله كبير وعظيم، وقت صلاة عيد الأضحى في الكويت عند الساعة 5.23 من صباح يوم الجمعة.