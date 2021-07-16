صلاة عيد الأضحى في الكويت 2021.. للرجال والنساء (التوقيت)

أعلنت وزارة الأوقاف، أن صلاة عيد الأضحى في الكويت 2021-1442 سوف تُقام في المساجد النموذجية والتي تُقام فيها صلاة الجمعة في الكويت العاصمة والفروانية وحولي والجهراء ومبارك الكبير والأحمدي، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير توقيت صلاة عيد الأضحى في الكويت 2021، بعدما أكدت وزارة الأوقاف أن صلاة العيد مفتوحة أمام مشاركة الرجال والنساء، ليشارك الجميع في فرحة العيد، وأكدت أن مدة الخطبة والصلاة سوف تكون هذا العام 15 دقيقة.

عيد الأضحى في الكويت 2021

بدأ شهر ذي الحجة في الدولة يوم الأحد 11 يوليو 2021، ووقفة يوم عرفات يوم الإثنين 19 يوليو، ورسميًا موعد صلاة العيد 2021 في الكويت صباح يوم الثلاثاء 20 يوليو، ومن بعد صلاة العيد تبدأ مراسم عيد الأضحى المعروفة والمفضلة للجميع، بعدها يبدأ الجميع في زيارة الأهل والأقارب، إجازة عيد الأضحى في الكويت 1442 سوف تستمر لأكثر من أسبوع، فهي مناسبة لقضاء عطلة سياحية مميزة، سواء داخليًا أو السفر إلى إحدى الوجهات السياحية في أوروبا أو أمريكا أو السياحة في جنوب شرق آسيا.

توقيت صلاة عيد الأضحى في الكويت 2021

سمحت وزارة الأوقاف بأداء صلاة العيد في المساجد بالمناطق النموذجية، وأيضًا في الساحات والمراكز الرياضية بحولي والجهراء والفروانية والأحمدي ومبارك الكبير والعاصمة، هذا وسوف تتزين المساجد لاستقبال المصلين، كما سيكون المصلون في أفضل ثيابهم، والفرحة والابتسامة تعلو وجوه الجميع، توقيت صلاة عيد الأضحى في الكويت سوف يكون عند الساعة 5.15 من صباح يوم الثلاثاء.