صلاة عيد الأضحى في تبوك.. تعرف على الموعد وأماكن المصليات 1442/2021

بواسطة محمود عطا الله
موعد صلاة عيد الأضحى تبوك موعد صلاة عيد الأضحى تبوك

دخلنا حاليًا في ساعات كريمة ومباركة حيث نستقبل وقفة عرفات أعظم أيام العام ثم بداية عيد الأضحى المبارك في تبوك وكل المدن السعودية، حيث نقدم من خلال هذا التقرير موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في تبوك والمدن والمحافظات التابعة لها، كما نقدم لكم أماكن مصليات العيد في تبوك طبقًا لما أعلنت عنه أمانة المنطقة ودائرة الشؤون الإسلامية بها، هذا ويحرص الجميع على المشاركة في صلاة العيد والتي تعتبر العنوان الحقيقي لفرحة العيد.

1 موعد صلاة عيد الأضحى في تبوك 1442/2021
2 مصليات عيد الأضحى في تبوك 2021

موعد صلاة عيد الأضحى في تبوك 1442/2021

تعتبر السعودية محط أنظار الجميع خاصة خلال شهر ذي الحجة الذي يشهد موسم الحج ويوم وقفة عرفات العظيم، وقد بدأ شهر ذي الحجة 1442 في السعودية يوم الأحد الموافق ميلاديًا 11 يوليو 2021، ووقفة عرفات يوم الإثنين 19 يوليو، ليكون موعد صلاة عيد الأضحى في تبوك عند الساعة 6.04 من صباح يوم الثلاثاء 20 يوليو 2021.

مصليات عيد الأضحى في تبوك 2021

أعلن فرع الشؤون الإسلامية أن 372 جامعًا ومسجدًا سوف تستقبل المصلين في صلاة العيد بتبوك والمحافظات والمدن التابعة لها بالإضافة إلى مصلى العيدين، وأن صلاة العيد سوف تبدأ بعد ربع ساعة من شروق شمس يوم الثلاثاء أول أيام العيد.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

صلاة عيد الأضحى في الشارقة.. تعرف على الموعد وأماكن المصليات والجوامع 2021

أخبار العالم

من هو خطيب يوم عرفة 1442/2021 “بندر بن عبد العزيز بليلة”؟


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.