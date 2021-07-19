صلاة عيد الأضحى في تبوك.. تعرف على الموعد وأماكن المصليات 1442/2021

دخلنا حاليًا في ساعات كريمة ومباركة حيث نستقبل وقفة عرفات أعظم أيام العام ثم بداية عيد الأضحى المبارك في تبوك وكل المدن السعودية، حيث نقدم من خلال هذا التقرير موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في تبوك والمدن والمحافظات التابعة لها، كما نقدم لكم أماكن مصليات العيد في تبوك طبقًا لما أعلنت عنه أمانة المنطقة ودائرة الشؤون الإسلامية بها، هذا ويحرص الجميع على المشاركة في صلاة العيد والتي تعتبر العنوان الحقيقي لفرحة العيد.

موعد صلاة عيد الأضحى في تبوك 1442/2021

تعتبر السعودية محط أنظار الجميع خاصة خلال شهر ذي الحجة الذي يشهد موسم الحج ويوم وقفة عرفات العظيم، وقد بدأ شهر ذي الحجة 1442 في السعودية يوم الأحد الموافق ميلاديًا 11 يوليو 2021، ووقفة عرفات يوم الإثنين 19 يوليو، ليكون موعد صلاة عيد الأضحى في تبوك عند الساعة 6.04 من صباح يوم الثلاثاء 20 يوليو 2021.

مصليات عيد الأضحى في تبوك 2021

أعلن فرع الشؤون الإسلامية أن 372 جامعًا ومسجدًا سوف تستقبل المصلين في صلاة العيد بتبوك والمحافظات والمدن التابعة لها بالإضافة إلى مصلى العيدين، وأن صلاة العيد سوف تبدأ بعد ربع ساعة من شروق شمس يوم الثلاثاء أول أيام العيد.