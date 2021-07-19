صلاة عيد الأضحى في دبي 2021.. تعرف على الموعد

أعلنت الشؤون الإسلامية في دبي عن إقامة صلاة العيد في مساجد المدينة وحددت تلك الجوامع والمصليات، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير موعد صلاة عيد الأضحى في دبي 2021، حيث يترقب الجميع المشاركة في تلك الصلاة التي تجسد المعنى الحقيقي لفرحة العيد، هذا وتقام الصلاة صباح يوم الثلاثاء 20 يوليو 2021 أول أيام العيد، يذكر أن وقفة عرفات بالإمارات كانت يوم الإثنين 19 يوليو.

موعد صلاة عيد الأضحى في دبي 2021

أكدت الشؤون الإسلامية بدبي، أنه سوف يتم فتح مصليات العيد قبل الصلاة بنصف ساعة، على أن يتم غلق المصليات بعد نهاية الصلاة مباشرة، هذا وأكدت أنه مدة صلاة العيد والخطبة سوف تكون ربع ساعة، كما ناشدت المصلين بعدم التزاحم عند مداخل ومخارج المصليات، موعد صلاة العيد في دبي 2021 عند الساعة 5.57 صباح الثلاثاء.