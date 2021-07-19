صلاة عيد الأضحى في دبي 2021.. تعرف على الموعد

بواسطة محمود عطا الله
موعد صلاة عيد الأضحى دبي 2021 موعد صلاة عيد الأضحى دبي 2021

أعلنت الشؤون الإسلامية في دبي عن إقامة صلاة العيد في مساجد المدينة وحددت تلك الجوامع والمصليات، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير موعد صلاة عيد الأضحى في دبي 2021، حيث يترقب الجميع المشاركة في تلك الصلاة التي تجسد المعنى الحقيقي لفرحة العيد، هذا وتقام الصلاة صباح يوم الثلاثاء 20 يوليو 2021 أول أيام العيد، يذكر أن وقفة عرفات بالإمارات كانت يوم الإثنين 19 يوليو.

موعد صلاة عيد الأضحى في دبي 2021

أكدت الشؤون الإسلامية بدبي، أنه سوف يتم فتح مصليات العيد قبل الصلاة بنصف ساعة، على أن يتم غلق المصليات بعد نهاية الصلاة مباشرة، هذا وأكدت أنه مدة صلاة العيد والخطبة سوف تكون ربع ساعة، كما ناشدت المصلين بعدم التزاحم عند مداخل ومخارج المصليات، موعد صلاة العيد في دبي 2021 عند الساعة 5.57 صباح الثلاثاء.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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