صلاة عيد الأضحى في عجمان.. تعرف على الموعد وأماكن المصليات والجوامع 2021

قالت القيادة العامة لشرطة عجمان في بيان لها نشرته على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أن صلاة عيد الأضحى في إمارة عجمان سوف تُقام في مساجد محددة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير موعد صلاة عيد الأضحى في عجمان بالإمارات 2021 وأماكن مصليات العيد بعجمان، وجاء القرار، لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع.

موعد صلاة عيد الأضحى في عجمان 2021

تم تجهيز المساجد والمصليات التي سوف تستقبل المصلين خلال صلاة العيد، حيث تزينت تلك المساجد والمصليات لتكون في أبهى صورة خلال خطبة وصلاة العيد، هذا الحدث الذي يعبر عن الفرحة الحقيقية للعيد، حيث تعلو الفرحة والسعادة وجوه الجميع خلال هذا الصباح السعيد، موعد صلاة عيد الأضحى في عجمان عند الساعة 5.54 صباح الثلاثاء 20 يوليو 2021.

مصليات عيد الأضحى في عجمان 2021

نشرت القيادة العامة لشرطة عجمان أسماء 89 مسجدًا ومصلى سوف تستقبل المصلين خلال موعد صلاة العيد في إمارة عجمان صباح يوم الثلاثاء، هذا ويذكر أن شهر ذي الحجة 1442 قد بدأ في الإمارات يوم الأحد 11 يوليو، ويوم وقفة عرفات هو يوم الإثنين 19 يوليو.





