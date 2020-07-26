صلاة عيد الأضحى 2020 في قطر Eid in Doha

موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في قطر هو الموعد المرتقب من الجميع للمشاركة في تلك الصلاة المنتظرة من العام للآخر لما لها من فرحة وبهجة في نفوس الجميع، ونستعرض من خلال هذا التقرير وقت صلاة العيد في الدوحة قطر 2020، وذلك بعد دخولنا في الأيام العشرة الأوائل من شهر ذي الحجة 1441 في قطر وكل دول العالم، تلك الأيام الكريمة والمباركة، والتي تشهد واحدة من أهم المناسك، وأحد أركان الإسلام الخمسة وهو الحج.

عيد الأضحى في قطر 2020-1441

هذا وقد أعلنت الدوحة عن موعد أول أيام عيد الأضحى في قطر وتاريخ يوم وقفة عرفات في الدولة، حيث بدأ شهر ذي الحجة 1441 في قطر يوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2020، وذلك بعدما انتهى شهر ذي القعدة لهذا العام عن 30 يومًا وكان كامل العدة.

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على ما تقدم، يكون موعد وقفة عرفات في قطر وكل العالم هو يوم الخميس التاسع من ذي الحجة الموافق 30 يوليو 2020 وهو واحد من أعظم وأهم أيام السنة الهجرية، ويكون موعد أول أيام عيد الأضحى في قطر لهذا العام هو يوم الجمعة 31 يوليو 2020.

موعد صلاة عيد الأضحى 2020 قطر

حتى الآن لم يتم تحديد هل ستقام صلاة عيد الأضحى 2020 في قطر بالمساجد أم بالمنازل، في ظل الفترة الحالية، هذا وأمامنا الآن ساعات قليلة ونكون قد دخلنا في أول أيام العيد المبارك، وتلك الأيام العظيمة والكريمة، هذا ويحرص الجميع على المشاركة في صلاة العيد وتكبيرات الصلاة التي تملأ كل الأجواء بالسعادة.

موعد صلاة العيد الدوحة قطر 2020 هو 5.15 صباح يوم الجمعة.