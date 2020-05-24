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صلاة عيد الفطر الخُبر 2020-1441 السعودية

بواسطة محمود عطا الله
صلاة عيد الفطر الخُبر السعودية صلاة عيد الفطر الخُبر السعودية

ننشر موعد صلاة عيد الفطر الخُبر 2020-1441 السعودية بعد دخولنا رسميًا في أول أيام العيد وأول أيام وغرة شهر شوال الكريم بالمملكة، حيث تُقام صلاة العيد الخُبر المحافظة السعودية المعروفة صباح اليوم الأحد الأول من شوال الموافق ميلاديًا 24 من شهر مايو 2020، وعلى عكس عقود كثيرة من السنوات، سوف تُقام صلاة العيد لهذا العام في المنازل، ولن تُقام بالمساجد، وذلك بعد قرار رسمي من الحكومة، للحفاظ على الجميع من المواطنين والمقيمين بالدولة.

صلاة عيد الفطر الخُبر 2020-1441 السعودية

أعلنت المحكمة العليا السعودية في بيانها الرسمي بخصوص رؤية هلال شهر شوال، أن عدد أيام شهر رمضان 1441 هو 30 يومًا، وأن أخر أيام الشهر الفضيل هو يوم السبت 23 مايو 2020، وعليه يكون أول عيد الفطر في محافظة الخُبر وكل مدن المملكة هو يوم الأحد 24 مايو 2020، ذلك اليوم الذي يشهد صلاة عيد الفطر والتي تعبر بشفافية عن فرحة العيد المرتقبة، موعد صلاة عيد الفطر في مدينة الخبر هو عند الساعة 5.03 صباح الأحد.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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