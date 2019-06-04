موعد صلاة عيد الفطر الكويت 2019 و وقت إقامة الصلاة

تعرف على موعد صلاة عيد الفطر الكويت 2019بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال 1440، وإعلان أن أول أيام العيد عيد الفطر المبارك في دولة الكويت هو اليوم الثلاثاء الموافق 4-6-2019، حيث بدء إعداد وتجهيز ساحات الصلاة في مختلف المدن والمناطق الكويتية، وسنتعرف على وقت إقامة صلاة عيد الفطر وكذلك صلاة فجر يوم العيد، ليستطيع المواطن أو المقيم اللحاق بوقت الصلاة.

وقت صلاة عيد الفطر الكويت وصلاة الفجر

أعلنت الهيئات المعنية في دولة الكويت، ان موعد صلاة عيد الفطر الكويت 2019 سيكون وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت الساعة 5:03 صباحاً، وتقام صلاة الفجر ليوم عيد الفطر المبارك في 3:14 دقيقة صباحاً.

أماكن ساحات صلاة العيد لبعض المناطق بالكويت

ننشر بعض الساحات ومصليات عيد الفطر 1440 في بعض المناطق والمدن الكويتية ومنها محافظة الأحمدي، ومحافظة الجهراء، والفروانية، والكويت العاصمة، ومحافظتي الحولي ومبارك الكبير.

صلاى عيد الفطر سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لها قضاء، وتقام صلاة عيد الفطر بعد شروق شمس يوم العيد، وتحدد الهيئات البحثية وتحدد وقت إقامة الصلاة وفق الحسابات والتوقيت المحلي.

يجدر الإشارة لإعلان كلاً من السعودية والكويت والإمارات والجزائر وتونس وعدة دول عربية ثبوت رؤية هلال عيد الفطر المبارك للجان الشرعية للترآي، فيما لم يثبت رؤية الهلال أو تعذر رؤيته في عدة دول منها مصر وسوريا وفلسطين وليبيا.