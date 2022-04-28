صلاة عيد الفطر 2022-1443 في الخرج.. تعرف على الموعد وأسماء أماكن المصليات والجوامع

قبل ساعات قليلة من بداية شهر شوال ونهاية شهر رمضان، أعلنت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد عن موعد صلاة عيد الفطر في محافظة الخرج 2022-1443، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد الصلاة وأسماء وأماكن جوامع ومصليات العيد في محافظة الخرج 2022، هذا ومن الجدير بالذكر أنه طبقًا للحسابات الفلكية، سوف يكون آخر أيام شهر رمضان الفضيل هو يوم الأحد 1 مايو، ليكون أول أيام عيد الفطر بالسعودية يوم الإثنين 2 مايو 2022.

موعد صلاة عيد الفطر 2022-1443 في الخرج بالسعودية

صلاة العيد في كل المدن السعودية، تكشف بصورة واضحة عن الفرحة الحقيقة، تلك الفرحة التي ترتسم على وجوه الجميع من كافة الأعمار، يحرص الجميع على المشاركة في الصلاة وترديد التكبيرات والاستماع إلى خطبتها، موعد صلاة عيد الفطر 2022 في محافظة الخرج عند الساعة 5.30 من صباح يوم الإثنين.

أماكن جوامع ومصليات عيد الفطر الخرج 2022

كشفت إدارة المساجد والدعوة بالخرج عن قائمة المصليات والجوامع التي تستضيف صلاة العيد 1443 لهذا العام، حيث ضمت القائمة جوامع ومصليات منتشرة في كل أحياء محافظة الخرج.



