صلاة عيد الفطر 2022-1443 في الكويت.. تعرف على الموعد وأماكن المصليات في العاصمة وحولي والفروانية والجهراء والأحمدي ومبارك الكبير

بواسطة محمود عطا الله
صلاة عيد الفطر الكويت 2022 صلاة عيد الفطر الكويت 2022

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية منذ قليل عن قائمة عناوين وأماكن مصليات عيد الفطر 2022-1443 في العاصمة مدينة الكويت وفي حولي والفروانية ومبارك الكبير والجهراء والأحمدي، هذا ويسعدنا أن نٌقدم لكم من خلال هذا التقرير موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الكويت وأماكن المصليات، هذا ويشارك الجميع من كافة الأعمار في الصلاة، حيث ينتظر الجميع المشاركة في تكبيرات العيد والاستماع لخطبتها.

1 موعد صلاة عيد الفطر 2022-1443 في الكويت
2 مصليات صلاة العيد في الكويت 2022

موعد صلاة عيد الفطر 2022-1443 في الكويت

أكدت الحسابات الفلكية الدقيقة، ومنها حسابات مركز العجيري الفلكي، أن شهر رمضان الفضيل 1443 سوف ينتهي كامل العدة عن 30 يومًا، وآخر ايامه سوف يكون يوم الأحد 1 مايو، وأن أول أيام عيد الفطر وشهر شوال في الكويت يوم الإثنين 2 مايو، موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الكويت عند الساعة 5.21 صباح الإثنين.

مصليات صلاة العيد في الكويت 2022

سوف يبلغ عدد مصليات عيد الفطر 2022 في مدينة الكويت 15 مصلى ومنهم الساحة الرياضية بالسرة بجوار فرع الغاز، ومصلى مركز شباب الدعية ومصلى العيد بساحة مسجد العثمان في الخالدية، مصلى غرناطة الساحة قرب بنك التمويل الكويتي، مصليات العيد في الجهراء سوف يكون عددها 6 منها ساحة الجهراء الرياضية مقابل مرور الجهراء، مصليات عيد الفطر في الفروانية ستيلغ ثمانية.





محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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