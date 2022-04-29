صلاة عيد الفطر 2022-1443 في قطر.. تعرف على الموعد وأسماء المصليات والجوامع في الدوحة

أعلنت وزارة الأوقاف رسميًا عن كشف بالمصليات والجوامع التي تُقام فيها صلاة عيد الفطر 2022-1443 في كل مدن دولة قطر، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير موعد صلاة عيد الفطر 2022 في قطر وأماكن المصليات والجوامع في الدوحة العاصمة وكل المدن القطرية، هذا وتحرص الأسرة القطرية بجميع أفرادها على المشاركة في صلاة العيد، لما تحمله من فرحة حققية خلال تلك الأيام الكريمة والمباركة.

موعد صلاة عيد الفطر في قطر 2022-1443

طبقًا للحسابات الفلكية الدقيقة، سوف يكون شهر رمضان 1443 هذا العام في دولة قطر كامل العدة 30 يومًا، وآخر أيامه سوف يكون يوم الأحد 1 مايو 2022، وأن أول أيام العيد سوف يكون يوم الإثنين 2 مايو، موعد صلاة عيد الفطر 2022 في قطر والعاصمة الدوحة عند الساعة 5.12 صباح يوم الإثنين.

أماكن مصليات وجوامع صلاة العيد في قطر والعاصمة الدوحة 2022

نشرت وزراة الأوقاف القطرية عبر حساباتها الرسمية، رابط لكل مصليات العيد، حيث وفرت الوزارة، 520 مصلي ومسجد لاستقبال المصلين بعد شروق شمس يوم الإثنين أول أيام العيد، رابط عناوين مصليات عيد الفطر 2022 في قطر هو:

مصليات العيد

كل عام والجميع بخير.