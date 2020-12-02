صلاحية جديدة للكفيل لتحويل وظيفة العمالة المنزلية في الكويت

أعلنت الإدارة العامة لشؤون الإقامة عن صلاحية جديدة يمكن من خلالها أن يقوم الكفيل بتحويل أحد الخدم أو العمالة المنزلية إلي سائق، ولكن يتم هذا بشروط سوف نتناولها من خلال هذا التقرير وموفعكم klma.org، هذا ويذكر أن دولة الكويت تعمل الإن بكل قوة من خلال إنهاء مشكلة الإقامات غير القانونية في الدولة، من خلال توفيق أوضاع من يحق له الحصول على الإقامة، وإبعاد المخالفين إلى بلادهم، تابعونا مع التفاصيل.