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صلاحية جديدة للكفيل لتحويل وظيفة العمالة المنزلية في الكويت

بواسطة محمود عطا الله
تحويل الخادم إلى سائق الكويت klma.org

أعلنت الإدارة العامة لشؤون الإقامة عن صلاحية جديدة يمكن من خلالها أن يقوم الكفيل بتحويل أحد الخدم أو العمالة المنزلية إلي سائق، ولكن يتم هذا بشروط سوف نتناولها من خلال هذا التقرير وموفعكم klma.org، هذا ويذكر أن دولة الكويت تعمل الإن بكل قوة من خلال إنهاء مشكلة الإقامات غير القانونية في الدولة، من خلال توفيق أوضاع من يحق له الحصول على الإقامة، وإبعاد المخالفين إلى بلادهم، تابعونا مع التفاصيل.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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