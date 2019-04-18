صناع مسلسل صراع العروش ربما يحرجون دونالد ترامب والسبب «صورة»

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، على ما يبدو لم يتعلم درس «انتهاك حقوق النشر والملكية الفكرية جيدًا»، فلقد تحدى شبكة “اتش بي او HBO” بتغريده صورة “ميم” عن صراع العروش محتفيًا بتقرير “مولر” بعد مرور أسبوع على طلب شركة “وارنر بروس” منه حذف الفيديو الذي شمل موسيقى باتمان بسبب خرق حقوق النشر.

في هذا التقرير نلقي نظرة أكبر على الأمر.

دونالد ترامب يشارك صورة مثيرة للجدل عن صراع العروش وهو واقف بظهره

استحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روح مسلسل ” صراع العروش” للاحتفال بالنتائج التي وصل إليها تقرير مولر والمنشور للرأي العام الخميس، على الرغم من أن شركة ( اتش بي او ) حذرته في الماضي من انتهاك حقوق نشرها.

يأتي ذلك أثناء ما كان يقيم ويليام بار، النائب العام الأمريكي، مؤتمرًا صحفيًا يبريء الرئيس من وجود أي أخطاء ارتكبها، ويحميه كضحية من عملية فحص احصاء الأصوات الانتخابية الذي لم يسبق من قبل، وغرد ترامب بصورة ساخرة أظهرته بظهره.

الكلمات المكتوبة على الصورة كانت كالتالي: “ممنوع التآمر ” ” ممنوع التعطيل” “بالنسبة للكارهين والديموقراطيين اليساريين المتطرفين- اللعبة انتهت. ”

لم يصدر أي رد فعل فوري من شركة اتش بي او إلى التغريدة المنشورة صباح اليوم الخميس.

ولقد حذرته من قبل بخصوص استخدام صورها الدعائية، وقالت في بيان نشرته العام الماضي إنه يستخدمها ليهدد بالعقوبات: وجاء في البيان التالي: ” نحن لا نعلم إذا ما كان ذلك يعتبر إرسال رسالة ونفضل ألا يتم اساءة استخدام علامتنا التجارية من أجل أغراض سياسية.”

وفي تغريدة أخرى نشرتها “اتش بي او” على حسابها الرسمي على تويتر أضافت: ” كيف يمكنك القول الاساءة للعلامة التجارية باللغة الدوثراكية؟ ”

نجوم المسلسل أيضًا ردوا على ذلك.

حيث غرّد “مايسي ويليامز” ردًا على تغريدة شهر نوفمبر قائلًا: ” ليس اليوم.”

شركة وارنر بروس حذفت من قبل تغريدة من حساب دونالد ترامب لمخالفتها حقوق الملكية

الرئيس أيضًا تلقى تأنبيًا من شركة ( وارنر بروس) لاستخدامه موسيقى من فيلم ” نهوض فارس الظلام The Dark Knight Rises” في مطلع الشهر الحالي.

وقام بحذف التغريدة بعدما تلقى اتصالات من محامي الشركة الذين قالوا إن الحساب انتهك حقوق النشر والملكية.

في شهر نوفمبر تعرض ترامب إلى انتقادات من المسلسل لأنه قام نشر المقطع الموسيقي الشهير له :”الشتاء قادم” من أجل أن يدعم نفسه وهدد بعقوبات.

وغردت شركة اتش بي او ردًا على ذلك بأن هذه مخالفة ضد العلامة التجارية وأصدر صناع المسلسل لاحقًا بيانًا يقولون فيه إنهم يفضلون ألا يستخدم الرئيس موادهم التلفزيونية.

وقالوا إن هذا الفيديو له حقوق نشر وأضافوا: ” أولًا يتجاهلونك. بعد ذلك يضحكون عليك. بعد ذلك يسمونك عنصري.

دونالد جي. ترامب.” صوتك. اثبت لهم أنهم جميعًا على خطأ.”

أظهر الفيديو مجموعة من الصور أثناء ترشحه للرئاسة وهو يلتقي برئيس كوريا الشمالية كيم يونغ-اون وتنصيب رئيس المحكمة العليا القاضي بريت كافاناه.

وجاء في الفيديو الذي كانت مدته دقيقتين أثناء إعلان دونالد ترامب سعيه لخوض الانتخابات الرئاسية 2020: ” صوتك أثبت أنهم جميعًا على خطأ.. انتصار عظيم. ”

وتواصلت جريدة ( الديلي ميل) البريطانية مع شركة ( اتش بي او) للرد على التغريدات يوم الخميس ولكنها لم ترد حتى الآن.

من قبل: “هذه كانت الرسالة الأصلية التي غردها دونالد ترامب قبل أن تحذفها شركة وارنر بروس الأسبوع الماضي.” “أظهرت أكثر من دقيقتين فيديو طويل استخدم الموسيقى الخاصة بفيلم نهوض فارس الظلام ”

وانظرو: كل ما بقى هي هذه الصورة بعد الشكوى التي تقدمت بها شركة وارنر بروس بخصوص عدم احقية استخدام حقوق نشر هذه المادة.

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