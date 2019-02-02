صندوق الاستثمارات : تفاصيل التقديم ببرنامج تطوير الخرجيين

أعلن صندوق الاستثمارات بالمملكة العربية السعودية اليوم كافة تفاصيل برنامج تطوير الخرجيين الجدد و أهم شروط الإلتحاق بالبرنامج ، كما أعلن عن بداية التقديم بالبرنامج الخرجيين من اليوم ، يهدف برنامج الخرجيين إلي تطوير الخرجيين إلي مطالبات العمل و السوق وفقا لأحدث المعايير العالنية و التي بدورها ستسمح للخرجين من مواكبة سوق العمل بعد الأنتهاء من الدورة .

شروط الإلتحاق ببرنامج الخرجيين

يجب علي المتقدم علي البرنامج أن يكون من أصل سعودي .

أن يكون حاصل علي البكالوريوس كحد أدني أو فيما أعلي مثل ماجستير أو دكتوراه .

البرنامج مخصص لمن ليس لديهم خبرة أو يوجد لديهم خبرة لعام واحد كحد أقصي .

يجب أن تكون الجامعة التي تخرج منها المتقدم معتمدة من قبل وزارة التعليم .

وثيقة معادلة في حالة الدراسة بالخارج ، إما حديثي التخرج التي لم تصدر لهم شهادة التخرج بعد عليهم تقديم وثيقة مختومة تثبت تاريخ التخرج ووقت صدور الشهادة .

علي معدل التراكمي للمتقدم أن يكون 90% كحد أدني .

التقديم متاح بدء من تاريخ اليوم و حتي يوم 15 مارس القادم .

علي المتقدم تقدين الأوراق التالية : شهادة التخرج ، بطاقة الهوية الوطنية ، سيرة ذاتية علي أن تكون مميزات التدريب للملتحقيين بالبلانامج كالتالي : راتب شهري ، تأمين صحي ، شهادة معتمدة بإتمام الدورة .