صندوق الاستثمارات : تفاصيل التقديم ببرنامج تطوير الخرجيين

أعلن صندوق الاستثمارات بالمملكة العربية السعودية اليوم كافة تفاصيل برنامج تطوير الخرجيين الجدد و أهم شروط الإلتحاق بالبرنامج ، كما أعلن عن بداية التقديم بالبرنامج الخرجيين من اليوم ، يهدف برنامج الخرجيين إلي تطوير الخرجيين إلي مطالبات العمل و السوق وفقا لأحدث المعايير العالنية و التي بدورها ستسمح للخرجين من مواكبة سوق العمل بعد الأنتهاء من الدورة .
شروط الإلتحاق ببرنامج الخرجيين
- يجب علي المتقدم علي البرنامج أن يكون من أصل سعودي .
- أن يكون حاصل علي البكالوريوس كحد أدني أو فيما أعلي مثل ماجستير أو دكتوراه .
- البرنامج مخصص لمن ليس لديهم خبرة أو يوجد لديهم خبرة لعام واحد كحد أقصي .
- يجب أن تكون الجامعة التي تخرج منها المتقدم معتمدة من قبل وزارة التعليم .
- وثيقة معادلة في حالة الدراسة بالخارج ، إما حديثي التخرج التي لم تصدر لهم شهادة التخرج بعد عليهم تقديم وثيقة مختومة تثبت تاريخ التخرج ووقت صدور الشهادة .
- علي معدل التراكمي للمتقدم أن يكون 90% كحد أدني .
- التقديم متاح بدء من تاريخ اليوم و حتي يوم 15 مارس القادم .
علي المتقدم تقدين الأوراق التالية : شهادة التخرج ، بطاقة الهوية الوطنية ، سيرة ذاتية علي أن تكون مميزات التدريب للملتحقيين بالبلانامج كالتالي : راتب شهري ، تأمين صحي ، شهادة معتمدة بإتمام الدورة .
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