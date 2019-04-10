صندوق التنمية العقارية : خطوات التقديم علي القرض المعجل وما هي شروط قبولك

التقديم علي القرض المعجل وماهي شروطه ، يقدم صندوق التنمية العقارية العديد من الخدمات للمواطنين بالمملكة العربية السعودية ، كما طالبات المواطنين منذ فترة وجيزة صندوق التنمية بإتاحة للمواطن تحديث بيناته الأمر التي استجاب له صندوق التنمية حرصاَ علي راحة المواطن .

طريقة التقديم علي القرض المعجل من صندوق التنمية العقارية

بعد تقرير الذي صدر من قرابة سنة ونصف بوقف القروض العقارية ، أكدت مصادر موثوقة بعودة القروض السكنية من جديد من صندوق التنمية العقاري ، ويتم الحصول علي القرض والتقديم عليه من خلال الموقع الخاص بالصندوق التنمية العقاري وتقوم بملأ بياناتك المطلوبة مثيلة الموجودة بالصورة .

شروط قبول طلبك لقرض المعجل من صندوق التنمية

عليك التأكد من كافة بيناتك التي قمت بإدراجها والتعهد علي ذلك ، حيث انه في حالة ثبوت عدم توفق بيناتك يقوم الصندوق برفض طلب القرض .

بعد إدخال كافة بيناتك المطلوبة يعرض لك البنك كافة الشروط الواجب الإطلاع عليها ثم تضغط علامة علي إقرارك بأن كافة بيناتك صحيحة و قمت بالإطلاع علي الشروط بأن الأقساط شهرية وما إلي آخره .

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