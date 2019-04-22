صورة أغضبت حاكم دبي وقرر استبعاد موظفي بريد الإمارات بسببها

قرر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، ونائب رئيس دولة الإمارات، محاسبة وعقاب العاملين في بريد الإمارات العربية، وذلك بطردهم من فريق العمل الحكومي الإماراتي، نتيجة التزاحم على مكتب للخدمات البريدية، التي ظهرت في صورة تم إرسالها للشيخ من متسوق.

صورة أغضبت حاكم دبي

ونشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على موقع التغريدات القصيرة تويتر تدوينة، قال فيها: «صورة وصلتني عبر متسوق سري لمستوى الخدمات في بريد الإمارات».

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باقي تدوينة حاكم دبي

وأضاف محمد بن راشد في تدوينته اليوم على تويتر: «ليس هذا مستوانا.. ولا خدماتنا.. ولن يكون ضمن فريقي من يستمر في تقديم هذا المستوى».

الصورة تسببت في غضب الشيخ واستبعاد العاملين

وتسببت الصورة في غضب الشيخ محمد بن راشد لما وصل إيه مستوى الخدمة في مكاتب البريد الإماراتية، مشيرًا إلى أن المستوى بالبريد بدا أقل من المطلوب.

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