تحتفل سلطنة عمان خلال شهر نوفمبر من كل عام بالعيد الوطني وتلك المناسبة الأهم في التاريخ الحديث للسلطنة والتي تعتبر عطلة رسمية في كل قطاعات العمل بالدولة العام والخاص، وهي مناسبة تعم الفرحة والسعادة خلالها كل أنحاء السلطنة.

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هذا ونستعرض من خلال هذا صور شعار العيد الوطني العماني 51 الموافق، والذي تم الكشف عنه رسميًا، هذا الشعار الذي يعبر عن الهوية للمستقبل السعيد في السلطنة، ويبحث الجميع عن صورة شعار اليوم الوطني العماني 51 لتكون صورة لهم على مواقع التواصل خلال شهر نوفمبر ابتهاجا بحلول تلك المناسبة.

صورة شعار العيد الوطني العماني 2021/51

تم تصميم صورة شعار العيد الوطني الإماراتي لتكون معبرة عن حضارة السلطنة ومستقبلها الواعد والطموح، تم تصميم الشعار ليكون مستوحى من الخطاب السامي للسلطان هيثم بن سعيد، ألوان الشعار مستوحاة من رؤية السلطنة 2040، وبالطبع يتكون من حروف كلمة “عمان”.



