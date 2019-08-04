صور | 20 قتيلا و26 مصابا.. وتفاصيل ليلة دامية في تكساس

ليلة دامية شهدها سكان مدينة تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية بعدما أطلق رجل النار على المارة عند متجر وول مارت بمدينة آل باسو، حسب ما أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية نقلا عن حاكم ولاية تكساس.

20 قتيلا و26 مصابا

شهدت مدينة تكساس حالة من الرعب بعدما فتح رجل النيران على المارة عند متجر وول مارت ما أسفر عن قتل 20 شخصا وإصابة 26 آخرين، وجار التحقق من مرتكب الحادثة بعدما صورته كاميرات المراقبة أثناء دخوله المتجر.

حاكم تكساس يعلن قتل وإصابة العشرات

وصرح جريج آبوت حاكم ولاية تكساس في مؤتمر صحفي أنه ثمة قتل عشرين شخصا بريئا من سكان مدينة إل باسو.

ومن جانبه أشار جريج آلن قائد الشرطة في مدينة إل باسو إلى أن هناك العشرات من الجرحى وحتى الآن 26 جريحا ؛ مؤكدا اعتقال المشتبه به الذي التقطت كاميرات المراقبة صورا له خلال دخوله المتجر ووصفه بأنه رجل أبيض يبلغ من العمر 21 عاما.

أوصاف المشتبه به

ونشرت وسائل الإعلام الأمريكية المحلية صورة التقطتها كاميرات المراقبة قالت: إن هذه الصور للمشتبه به عند دخوله متجر وول مارت ويتضح فيها المشتبه به شاب أبيض يرتدي بنطالا وقميصا داكنين ومعه بندقية كما أن على عينيه نظارة، يضع على أذنيه سماعات أو واقيات على ما رجحت بعض وكالات الأنباء.

جرائم الكراهية

وأضاف جريج آلن قائد الشرطة «عثرنا على منشور (بيان) من الشخص المشتبه به بأنه إلى حد ما ارتكب الحادثة نتيجة جريمة كراهية»، وشهد العديد ممن كانوا بالمتجر لشراء مستلزماتهم ومعهم روبرت جوميز شرطي بولاية تكساس بأن السلطات استبعدت أن يكون هناك أكثر من مرتكبي للحادث، مضيفاً أن التحقيقات الأولية والبحث والجنائي يشيران إلى أن المسلح استخدم بندقية.

الشرطة تحذر المواطنين

وكتبت شرطة إل باسو محذرة المواطنين على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر:

“انتباه: إطلاق نار، ابقوا بعيدين عن متجر سييلو فيستا، الوضع ما زال يتطوّر”.

تبادل إطلاق نار

وتم ارتكاب الجريمة على الحدود الجنوبية للبلاد مع دولة المكسيك، إذ يقع هناك مركز سيلو فيستا التجاري في شرق إل باسو، إذ أعلنت بعض الوسائل الإعلامية أنه ثمة إطلاق نار متبادل بين أشخاص ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، ما دعا رجال الأمن في لقطات مصورة إلى إخلاء المتجر وإجلاء المواطنين منه رافعي إيديهم في الهواء.