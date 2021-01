صياد أندونيسي يصطاد شيئًا غير متوقع فما هو؟

على غير المتوقع اصطاد صياد أندونيسي شيئًا، قال الخبراء أنه من المحتمل أن يكون غواصة صينية صغيرة مسيرة عن بعد، وذلك في المياه على طريق بحري استراتيجي الممتد من بحر الصين الجنوبي إلى أستراليا، وقالت وسائل إعلام إندونيسية أنه تم العثور على الغواصة (UUV) في 20 ديسمبر الماضي بالقرب من جزيرة سلايار في جنوب سولاويزي، ومن ثم تم تسليمها للشرطة بعد 6 أيام وهي بدورها سلمتها إلى الجيش الإندونيسي.

ونقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية، عن متخصصون في المجال العسكري قولهم: إن “الغواصة من طراز (Haiyi) وتم تطويرها من قبل معهد شنيانغ التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، والذي يعرف بأنه يجمع بيانات بما في ذلك درجة حرارة مياه البحر والملوحة ومستويات الأوكسجين، ويتم إرسال المعلومات المتعلقة بالتيارات واتجاه الحركة بشكل مباشر للمستخدم”.

A fisherman in Selayar Island, South Sulawesi, has found a UUV:

Length: 225 cm

Tail: 18 cm

Wingspan: 50 cm

Trailing antenna: 93 cm

Very similar to China's 'Sea Wing' UUV, which, if it's true, raised many questions especially how it managed to be found deep inside our territory pic.twitter.com/RAiX8Xw2BK

