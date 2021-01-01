صياد أندونيسي يصطاد شيئًا غير متوقع فما هو؟

على غير المتوقع اصطاد صياد أندونيسي شيئًا، قال الخبراء أنه من المحتمل أن يكون غواصة صينية صغيرة مسيرة عن بعد، وذلك في المياه على طريق بحري استراتيجي الممتد من بحر الصين الجنوبي إلى أستراليا، وقالت وسائل إعلام إندونيسية أنه تم العثور على الغواصة (UUV) في 20 ديسمبر الماضي بالقرب من جزيرة سلايار في جنوب سولاويزي، ومن ثم تم تسليمها للشرطة بعد 6 أيام وهي بدورها سلمتها إلى الجيش الإندونيسي.

غواصة لجمع بيانات بحرية

ونقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية، عن متخصصون في المجال العسكري قولهم: إن “الغواصة من طراز (Haiyi) وتم تطويرها من قبل معهد شنيانغ التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، والذي يعرف بأنه يجمع بيانات بما في ذلك درجة حرارة مياه البحر والملوحة ومستويات الأوكسجين، ويتم إرسال المعلومات المتعلقة بالتيارات واتجاه الحركة بشكل مباشر للمستخدم”.

A fisherman in Selayar Island, South Sulawesi, has found a UUV: Length: 225 cm

Tail: 18 cm

Wingspan: 50 cm

Trailing antenna: 93 cm Very similar to China's 'Sea Wing' UUV, which, if it's true, raised many questions especially how it managed to be found deep inside our territory pic.twitter.com/RAiX8Xw2BK — JATOSINT (@Jatosint) December 29, 2020

آراء حول هدف الغواصة

ومن جهته الموقع العسكري الإلكتروني “نافال نيوز” ، قال بأنه يمكن أن تكون البيانات التي ترسلها الغواصة UUV ذات قيمة كبيرة لوضع الخطط البحرية، ولا سيما فيما يتعلق بعمليات الغواصات، حيث كلما تعرفت البحرية على حالة مياه البحر، كانت قادرة على إخفاء غواصاتها.

وأما المحلل الأمني الإندونيسي محمد فوزان قال لقناة ABC إن “الغواصة كانت على الأرجح ترسم خرائط لطرق الغواصات المستقبلية، بالنظر إلى أنها وُجدت بعيداً عن المياه الصينية وفي طريق بحري مهم بين الصين ومدينة داروين في أقصى شمال أستراليا”.

وأضاف فوزان قائلًا: أن “هناك أسئلة مهمة حول ما إذا كانت الغواصة أداة صينية تستخدم لجمع المعلومات الاستخباراتية أو تجري مسحا غير قانوني، وهذه هي المرة الثالثة على الأقل التي يتم فيها العثور على مثل هذه الغواصات في المياه الإقليمية الإندونيسية”.