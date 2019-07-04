ضربة أمريكية وشيكة لإيران .. وترامب ينهي استعداداته بقرار شبه نهائي حسب وسائل الإعلام

أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراءات واستعدادات العملية العسكرية التامة لتنفيذها وضرب إيران ، وهي العملية التي ألغاها البيت الأبيض في اللحظات الأخيرة قبل إتمامها الشهر الماضي، في الوقت الذي أسقطت فيه إيراان طائرة دون طيار وكانت مهمتها استطلاعية على المياه الزراعية.

عملية عسكرية أمريكية ضد إيران

شملت العملية الأمريكية للرئيس ترامب العديد من الإجراءات والاستعدادات للتكيف القانوني والتشريعي، لقرار الحرب المنتظر على إيران، والتي تضمنت الكثير من التأكيدات والأحاديث بشأن العملية وطبيعة الضربة وإمكانية مشاركة عناصر برية.

تقارير أمريكية

اعتمد ترامب الرئيس الأمريكية على مختلف النصوص التشريعية والتي منحته صلاحيات توجيه ضربته العسكرية ضد إيران، عن طريق الكشف عن تهديدات نووية مثلتها وتمثلها إيران في منطقة الشرق الأوسط، وذلك حسب تقارير أمريكية.

استخدام السلطة الرئاسية

يستخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلطته الرئاسية حال رفض الكونجرس للتعامل والتفاعل مع تحضيراته العسكرية، وما يكفله له القانون وهو السند الرئيسي للبيض الأبيض لتنفيذ الخطة والضربة ضد إيران

قرار واضح وشبه نهائي

اعتبرت وسائل الإعلام الأمريكية أن الرئيس الأمريكي حين يتطرق لمثل هذه النقاط فهي بمثابة قرار واضح وشبه نهائية لتنفيذ الضربة الأمريكية ضد إيران، والموعد المحدد لها موضع شك لجميع الأوساط الأمريكية.