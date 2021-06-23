طرق التواصل مع الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت.. خطوات حجز موعد

حجز موعد الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، من الأمور التي يبحث عنها المواطنين، في الأراضي الكويتية، من أجل حجز مقابلة شخصية في مكاتب الهيئة المختلفة، لحل مشكلة أو الاستفسار عن أمر ما.

وتتولى الهيئة العامة للقوى العاملة، عملية تنظيم القوانين وسن اللوائح الخاصة، ويمكن الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بها، من أجل معرفة الخدمات التي تقدمها الهيئة.

الهيئة العامة للقوى العاملة

يعود تاريخ إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة، إلى 2013، حيث أنها هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية، ولها ميزانية تخضع لإشراف وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، وتتولى العديد من المهام نوضحها على النحو التالي:.

تشرف الهيئة على القطاع الأهلي والنفطي.

تعمل على وضع الأسس والقواعد والإجراءات اللازمة.

تمتلك صلاحية إصدار اللوائح المختصة بمنح الإذن بالعمل.

تنظيم عملية انتقال العمال من مكان إلى آخر.

تتولى عملية تقدير الاحتياج العمالي.

أعطى القانون الهيئة العامة للقوى العاملة صفة الضبطية القضائية.

لها القدرة على استقدام العمالة في القطاع الأهلي والعمل بناء على طلبات صاحب العمل.

تحديد وتحصيل الرسوم وأجور الخدمات التي تقدمها.

حجز موعد الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت

وأتاحت الهيئة العامة للقوى العامة في الكويت، خدمة حجز موعد داخل الهيئة بطريقة إلكترونية، من إدخال البيانات والمعلومات اللازمة في المكان المخصص وتحديد الإدارة التي ترغب في الاستفادة منها، والتأكد من الفرع والمبنى.

طرق حجز موعد الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت

في حالة حجز موعد الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، يرجى اتباع عدد من الخطوات على النحو التالي:.

انقر للدخول إلى صفحة حجز المواعيد في الهيئة العامة للقوى العاملة.

الانتقال إلى صفحة حجز مواعيد الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت

حدد الإدارة التي ترغب في مراجعتها.

حدد نوع الخدمة المراد الحجز فيها، والفرع والمبنى.

من الضروري توضيح صفة مقدم الطلب، وأدخل الرقم المدني.

ادخل بيانات الإسم، والبريد الإلكترونيّ ورقم الهاتف.

الموافقة والإقرار بمسؤولية المتقدم عن الأمور التالية:.

الإدارة التي يرغب في مراجعتها من أجل إنهاء المعاملة. انقر لاختيار نوع الخدمة. اختيار الفرع والمبنى. الموافقة على إلغاء الموعد وعدم الاستقبال في حال إدخال معلومات غير صحيحة.

الموافقة والالتزام بالحضور في الموعد والوقت المحدد.

الإقرار بصحة البيانات، والنقر على زر الاستمرار.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة يستقبل جوالك رسالة بالموعد المحدد

طرق التواصل مع الهيئة العامة للقوى العاملة

وحددت الجهات المعنية طرق التواصل مع الهيئة العامة للقوى العاملة، من خلال الخطوات التالية.