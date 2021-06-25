طرق التواصل مع خدمة عملاء تطبيق الحصن في الإمارات وكيفية التحميل

أطلقت الإمارات العربية تطبيق الحصن الإلكتروني ضمن خطتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بعد تفشي الجائحة في العالم وأودت بحياة الملايين من البشر حول العالم وأصبح الشغل الشاغل خلال العامين الماضيين وتسابقت الدول إلي الحصول علي اللقاحات للحفاظ علي صحة وسلامة الأفراد، واتجهت الدول إلي التطبيقات الإلكترونية التي ترصد إصابات كورونا ومن خلالها يتم توفير المعلومات والبيانات الخاصة بالوقاية من الفيروس مراعاة للتباعد الاجتماعي ومنع نقل عدوي كورونا، ووفر تطبيق الحصن الإماراتي فريق لخدمة العملاء للرد علي جميع الاستفسارات وحل جميع المشكلات المتعلقة باستخدام التطبيق الذي يعتبر من أهم التطبيقات الخاصة بإجراء فحوصات فيروس كورونا ومعرفة النتائج الخاصة به.

ونسلط الضوء في التقرير التالي علي تطبيق الحصن الإماراتي، ورقم خدمة عملاء التطبيق بالإضافة إلي طرق التواصل مع خدمة عملاء تطبيق الحصن وطريقة عمل تطبيق الحصن وكذلك طرق تحميل تطبيق الحصن الإماراتي وغيرها من المعلومات المتعلقة.

تطبيق الحصن الاماراتي

يعد تطبيق الحصن من أهم التطبيقات الإلكترونية الحكومية في الإمارات، حيث أطلقته السلطات بهدف حماية الأفراد من المواطنين والمقيمين في الإمارات من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث يساعد التطبيق علي التعرف علي الأفراد المعرضين لخطر الإصابة بالفيروس بشكل سريع وبسيط، كما يساعد التطبيق علي متابعة الحالات المخالطة للمصابين من أجل السيطرة علي وباء كورونا والاتصال بهم من أجل إجراء الفحوصات اللازمة، لتقليص حالات الإصابة والسيطرة علي الوضع الوبائي في البلاد، ويعمل التطبيق حسب تقنية تتبع الاحتكاك من خلال البلوتوث.

رقم خدمة عملاء تطبيق الحصن في الإمارات

وفرت السلطات في الإمارات والقائمون علي تطبيق المحص، رقم لخدمة عملا التطبيق للرد علي جميع الاستفسارات الخاصة بمستخدمي التطبيق من المواطنين والمقيمين، حيث يمكن الاتصال علي رقم خدمة العملاء المخصص وهو 8004676 من أي جهاز جوال أو عن طريق الهاتف الثابت وطرح الشكاوي والمشكلات والاستفسارات المختلفة الخاصة لحلها في أسرع وقت وبشكل مباشر من فريق الدعم الفني للتطبيق.

طرق التواصل مع خدمة عملاء تطبيق حصن

يمكن للمواطنين والمقيمين في الإمارات العربية التواصل مع خدمة عملاء التطبيق عن طريق الكثير من الطرق المختلفة بالإضافة إلي رقم الهاتف حيث يمكن التواصل من خلال طريقة من الطرق التالية:

البريد الإلكتروني: يمكن التواصل عن طريق البريد الإلكتروني وهو [email protected] .

تواصل معنا: يمكن التواصل مع فريق دعم تطبيق حصن عن طريق نموذج تواصل معنا الإلكتروني وملء النموذج الخاصة به.

طريقة عمل تطبيق الحصن الإماراتي

تطبيق الحصن الإمارات هو منصة رقمية خاصة باختبارات فيروس كورونا في الإمارات، ويعمل التطبيق علي معرفة موقف الشخص من مخالطة أفراد ثبت إصابتهم بكورونا من عدمة، حيث يخضغ المخالطين لهذه الاختبارات لكشف الفيروس، ومن خلال التطبيق يتلقون نتائج هذه الاختبارات، ويعمل التطبيق من خلال إشارات تقنية البلوتوث في حالة وجود التطبيق علي هواتف الأشخاص الآخرين، ويمتاز التطبيق باستخدام رمز QR وكذلك نظام الترميز بالألوان التي تحدد الحالة الصحية للمستخدم والتي تشير إلي التالي:

اللون الرمادي: يدل على خضوع الشخص للاختبار وفي انتظار نتيجته.

اللون الأخضر: يدل علي سلبية نتيجة اختبار كورونا ومن ثم يسمح لصاحبه بالدخول للأماكن العامة.

اللون الأحمر: يشير إلي إيجابية فيروس كورونا للشخص وعليه التواصل مع الجهات الصحية.

اللون العنبري: يدل علي مخالطة مصابين بالفيروس وعليه إجراء الاختبار .

تحميل تطبيق الحصن الإماراتي

يمكن للمواطنين والمقيمين في الكويت تحميل تطبيق الحصن الخاص بفحص فيروس كورونا ومعرفة الحالات المختلطة، حيث وفرت السلطات لجميع أجهزة المحمول والأجهزة الذكية، حيث يمكن تحميله علي أجهزة الأندرويد من خلال زيارة متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي الآيفون يمكن تحميله من خلال متجر آب ستور.