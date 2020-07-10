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طرق تجديد البطاقة المدنية في الكويت

بواسطة محمود عطا الله
طرق تجديد البطاقة المدنية طرق تجديد البطاقة المدنية

أعلنت هيئة المعلومات المدنية عن طرق تجديد البطاقة المدنية والتي تتم جميعها إلكترونيًا، وبعد نهاية الإجراءات إلكترونيًا أو هاتفيا يتوجب عليك حجز موعد لاستلام البطاقة المدنية الجديدة عبر رابط هيئة المعلومات المدنية على موقع الإنترنت، ونستعرض من خلال هذا التقرير طرق تجديد البطاقة المدنية للحصول على بطاقة جديدة سواء للم,اطن او للمقيم في دولة الكويت.

طرق تجديد البطاقة المدنية في الكويت

  • الطريقة الأولى لتجديد البطاقة المدنية في الكويت تكون عبر الموقع الإلكتروني ورابط هيئة المعلومات المدنية وهو paci.gov.kw
  • الطريقة الثانية عن طريق موقع المغلف الإلكتروني وهو e-envelope.paci.gov.kw
  • الطريقة الثالثة عن طريق الاتصال برقم هيئة المعلومات المدنية وهو 1889988
  • الطريقة الرابعة عن طريق ارسال رسالة نصية إلى هاتف الهيئة 1889988 وتكت فيها حرف ت والرقم المدني للبطاقة المدنية المراد تجديدها.
  • رابط حجز موعد استلام البطاقة المدنية
  • بعد أن تجدد البطاقة إلكترونيًا تحجز موعد لاستلامها عن طريق باركود هيئة المعلومات المدنية.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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