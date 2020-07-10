أعلنت هيئة المعلومات المدنية عن طرق تجديد البطاقة المدنية والتي تتم جميعها إلكترونيًا، وبعد نهاية الإجراءات إلكترونيًا أو هاتفيا يتوجب عليك حجز موعد لاستلام البطاقة المدنية الجديدة عبر رابط هيئة المعلومات المدنية على موقع الإنترنت، ونستعرض من خلال هذا التقرير طرق تجديد البطاقة المدنية للحصول على بطاقة جديدة سواء للم,اطن او للمقيم في دولة الكويت.
طرق تجديد البطاقة المدنية في الكويت
- الطريقة الأولى لتجديد البطاقة المدنية في الكويت تكون عبر الموقع الإلكتروني ورابط هيئة المعلومات المدنية وهو paci.gov.kw
- الطريقة الثانية عن طريق موقع المغلف الإلكتروني وهو e-envelope.paci.gov.kw
- الطريقة الثالثة عن طريق الاتصال برقم هيئة المعلومات المدنية وهو 1889988
- الطريقة الرابعة عن طريق ارسال رسالة نصية إلى هاتف الهيئة 1889988 وتكت فيها حرف ت والرقم المدني للبطاقة المدنية المراد تجديدها.
- رابط حجز موعد استلام البطاقة المدنية
- بعد أن تجدد البطاقة إلكترونيًا تحجز موعد لاستلامها عن طريق باركود هيئة المعلومات المدنية.