طريقة استخراج تأشيرة دبي للمقيمين في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي

تأشيرة دبي للمقيمين في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وأيضا سعر تأشيرة الإمارات وهو الموضوع الذي سنتطرق إلى تقديمه لكم اليوم، فقد تم الإعلان عن أنة ابتداءً من شهر يوليو 2016 تم إلغاء الطريقة القديمة لاستخراج الفيزا للعمال والمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي ومنها فيزا دبي للمقيمين في السعودية عن طريق المطار أو المنفذ البري، ويتم الآن الحصول علي التأشيرة الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالدولة المراد زيارتها أو من خلال الموقع الإلكتروني لدول مجلس التعاون الخليجي.

الحصول علي التأشيرة الإلكترونية هو شرط أساسي لدخول دولة الإمارات العربية المتحدة للعاملين والمقيمين واسرهم وهذا في حالة وجود كفيل، يتم إصدار الفيزا الإلكترونية الخاص بالشخص المتقدم بعد مراجعتها ومعالجتها ويتم إرسالها إلى البريد الإلكتروني الخاص به.

تأشيرة دبي للمقيمين في السعودية

يتقدم الراغب في الحصول علي تأشيرة دبي للمقيمين في السعودية أو لمعرفة سعر تأشيرة الإمارات وذالك عن طريق موقع الإدارة العامة للإقامة للشؤون الأجانب دبي، أو من خلال موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وذلك للجنسيات الأخري التابعين لدول مجلس التعاون الخليجي وهم.

المملكة العربية السعودية.

مملكة البحرين.

دولة الإمارات العربية المتحدة.

سلطنة عمان.

دولة الكويت.

دولة قطر.

كما يوجد بعض القوانين والشروط ألتي يجب علي المتقدم أخزها في عين الاعتبار واتباعها، وذلك حتي يتم الموافقة علي طلب الفيزا الإلكترونية الخاصة به، سواء من المتقدمين علي التأشيرة من السعودية أو أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.

في حالة الموافقة علي طلب التأشيرة سيتم إرسال التأشيرة الإلكترونية إلى البريد الإلكتروني المسجل في الطلب .

يجب علي الموطنين والمقيمين وعائلتهم أو مساعديهم من دول مجلس التعاون الخليجي سفر الكفيل معهم وإلا لن تتم الموافقة علي طلب تأشيرة الزيارة.

تكون مدة صلاحية أذن دخول مقيم إلى الإمارات العربية ثلاثين يوما للمتقدمين من دول مجلس التعاون الخليجي وذلك اعتبارا من يوم أصدار التأشيرة، وتمتد مدة بقائه علي أراضي الدولة 60 يوم وذلك من تاريخ الدخول، كما يومكن تمديد المدة ل 60 يوم أخري.

فيما يخص مرافقي مواطني دولة من دول مجلس التعاون الخليجي صلاحية إذن دخول قبل الدخول 60 يوم من تاريخ إصدار تأشيرة الدخول، ومدة بقائه في الإمارات العربية المتحدة تمتد حتي 60 يوم من تاريخ دخوله البلاد ويمكن تمديد التأشيرة ل 60 يوم أخري.

أما عن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي حامل إذن دخول مقيم/مرافق، لن يسمح له دخول البلاد في حالة ثبوت انتهاء أو إلغاء أقامتهم أو في حالة تغيير المهنة بعد إصدار إذن الدخول.

يجب علي حاملي أذن الدخول أن تكون الإقامة وجواز السفر باقي علي تاريخ أنتهاء صلاحيتهم أكثر من 3 شهور، وذلك قبل وصولهم إلى منافذ دولة الإمارات العربية المتحدة.

طريقة استخراج تأشيرة دبي للمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي

سنقوم الآن بشرح طريقة استخراج تأشيرة الإمارات للمقيمين في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وطريقة استخراج الفيزا هذه تشمل مواطنين دول مجلس التعاون الخليجي المكفولين من خلال مواطنين أو مؤسسات أو شركات، وتشمل أيضا مرافقي المواطنين مثل ( السائقين والطباخين والعمال ..الخ).

يجب عليكم دخول موقع الإدارة العامة للإقامة للشؤون الأجانب دبي الخاص بتأشيرات المقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات والضغط علي زر التسجيل. بعد ذالك نقوم بتعبئة جميع البيانات بشكل صحيح.

بعد ذلك سيظهر إشعار بإرسال رسالة إلى بريدك الإلكتروني وبها رابط تفعيل الحساب.

نقوم بعد ذلك بالذهاب إلى البريد الإلكتروني والضغط علي الرابط الموجود بالرسالة.

نقوم بالرجوع إلى الموقع وسنجد أن الحساب قد تم تفعيلة وستظهر رسالة بها شروط الحصول علي تأشيرة دبي للمقيمين في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

بعد الضغط علي زر موافق ستظهر قائمة من الخيارات علي يمين الشاشة.

في حالة اختيارك للخيار رقم 1 أو 2 فسوف تظهر لك الشاشة التالية، والتي ستطلب منك تعبئة تفاصيل الرحلة وبيانات الكفيل والتي يجب ملئها بحرص.

ثم بعد ذالك ستظهر نافذه لتطلب منك ملاء بياناتك الشخصية كما هو موضح في جواز سفرك.

بعدها ستقوم بكتابة بيانات عنوانك الذي ستقيم فيه في الإمارات العربية المتحدة وأيضا عنوانك في الدولة التي أتيت منها.

وبعد ذلك تقوم الصورة بإرفاق الشخصية وصورة جواز السفر وصورة إقامتك بالمواصفات الموضحة في الصورة التالية.

ومن هنا ستقوم بإرفاق جميع الصور التي طلبت منك وستقوم بمعرفة قيمة رسوم استخراج تأشيرة الإمارات.

بعدها تقوم بالضغط علي زر مراجعة ليتم مراجعة جميع بياناتك، وسيتم تحويلك إلى صفحة أخري فيها جميع البيانات التي قمت بكتابتها، يرجا التأكد من جميع البيانات وتصحيح ما بها من إخطاء قبل اختيار طريقة دفع الرسوم.



تقوم بعدها بالضغط علي زر دفع وستقوم الجهات المختصة بمراجعة طلبك في استخراج تأشيرة الإمارات للمقيمين في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ومرافقيهم، وستصلك رسالة الموافقة وبها فيزا الإمارات في غضون 5 أيام علي بريدك الإلكتروني، قم بطباعتها والتوجه بها إلى المنفذ الذي قمت بكتابته في النموذج.