طريقة الاشتراك عبر ارقام برنامج زمكان في تلفزيون عمان

هي أشهر المسابقات الرمضانية على تلفزيون عمان ونقصد بها زمكان والتي تقوم على فكرة جاوب واربح، الفرص متاحة لإرسال رسائل نصية قصيرة للمشاركة في السحب على السيارات والهدايا الأخرى.

برنامج زمكان للفوز بجوائز قيمة يومياً واسبوعياً، كل ما عليك إرسال رسائل نصية قصيرة SMS على أرقام زمكان التالية

طريقة اللعب

فقد امكن للمشترك اختيار اي حرف ورؤيه موقعه من الكلمة ، عدد احرف الكلمة هي المضللة باللون الأصفر ، الاحرف الظاهرة هي احرف مبعثرة لتكوين الاجابة الصحيحة، خلال 50 ثانية، عشرات الالاف من الريالات والكثير من الهدايا تنتظرك المتسابقين في زمكان.

برنامج زمكان

طبيعة البرنامج ، زمكان، صمم بالانتقال الى حضارات عمان والحضارات الأخرى القديمة لتقديم الأسئلة المنوعة المرتبطة بتلك الحضارات العريقة في إطار برنامج ثري بالمعلومات، لذا يجب التوصل للإجابة الصحيحة قبل انتهاء الوقت المخصص للسؤال لربح 100 ريال عماني، فضلاً على الدخول بجوائز السيارات التي تجرى بشكل أسبوعي المقدمة من جانب برنامج زمكان أشهر برنامج مسابقات رمضاني.

ارقام الاشتراك في برنامج زمكان تلفزيون عمان

تم إيجاد طريقة للاشتراك في برنامج زمكان ويكون عبر إرسال رسالة تتضمن كلمة زمكان وذلك على الأرقام التالية الخاصة بالاشتراك وهي

– عمانتل 91213

– أوريدو 91819

– فودافون 91794