طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم الجديدة لربح 125.000$

تنطلق مسابقة الحلم في ثوبها الجديد من خلال سحب آخر مرتقب خلال الأيام المقبلة بقيمة 125 ألف دولار أمريكي، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان اسم الفائز بجائزة الربع مليون دولار، والتي ربحها المواطن المصري أحمد إبراهيم المقيم للعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، في حين بدأت المسابقة في تلقي طلبات الاشتراك من جميع الدول عبر الطرق الأساسية المعروفة عن طريق الاتصالات والرسائل القصيرة على الرقم المرادف لدولتك، أو الرقم الدولي الموحد، مع الإجابة على السؤال الذي يصلك بشكل صحيح.

الاشتراك في مسابقة الحلم

كما استحدثت مسابقة الحلم بعض الطرق الجديد الإلكترونية والأون لاين، للتيسير على المشاركين وعلى المواطنين من جميع أنحاء العالم، في سهولة التواصل والاتصال للاشتراك ودخول السحوبات اللاحقة، وعن الطرق الجديدة التي لاقت ترحيبًا وإقبالاً كثيفًا من قبل الآلاف، فتتمثل في:

1- الاشتراك عبر تطبيق حلم:

تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية على الجوالات المختلفة من جميع المنصات، ثم القيام بالتثبيت على موبايل وتسجيل الدخول برقم جوالك، ثم تسجيل البيانات المطلوبة، ثم إرسال أو رفع البيانات لتأكيد الاشتراك.

2- الاشتراك عبر الموقع الرسمي:

كما يمكن أيضًا الاشتراك من خلال تسجيل الدخول عبر موقع المسابقة الرسمي على الإنترنت mbc dream، ثم تعبئة النموذج المدرج بالموقع في جميع الحقول المطلوبة، بكافة البيانات الشخصية للمشترك المطلوبة، ثم موافق.