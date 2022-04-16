طريقة الاشتراك في مسابقة رمضان على mbc3 للفوز بجوائز أسبوعية

تم إطلاق مسابقة فوازير رمضان على mbc3 لتقديم أسئلة فوازير يومية من خلال الموقع الرسمي لها، وتعتبر fawazeer من المسابقات الرائجة التي يقبل عليها الأطفال سعياً للاشتراك إلكترونياً والفوز بجوائزها المتاحة والمستمرة طوال شهر رمضان الكريم، تواصل مسابقة فوازير رمضان باختيار 3 فائزين أسبوعيا، والجائزة عبارة عن جهاز تابلت، ويتلخص الاشتراك بالذهاب الى موقع mbc 3 خصيصاً على صفحة فوازير رمضان لتعبئة نموذج الاشتراك وإرساله.

رابط مسابقة فوازير رمضان mbc3

يتم الولوج إلى مسابقة فوازير رمضان من الرابط المرفق.

النقر على إبدا الآن

تقديم الاجابة الصحيحة للسؤال المخصص من أحد الخيارات المتوفرة ثم اختيار تابع.

كتابة اسم المتسابق، ثم اختيار أيقونة تابع

يرجى ادخال اسم العائلة( الشهرة) في الحقل المطلوب ثم اختيار تابع.

ادخال البريد الالكتروني الذي يخص المتسابق ثم اختيار تابع.

كتابة رقم الهاتف، ثم تابع

تحديد تاريخ الميلاد بمساعدة التقويم الظاهر أمامك

بعد اختيار على تابع يجب في الخطوة التالية تحديد الجنس

يتم استكمال باقي البيانات بنفس الطريقة السابقة لتحديد الدولة ثم المدينة

يتم إعادة توجيه المستخدم لصفحة تأكيد المعلومات المدخلة،

اجراء اختبار انا لست روبورت

الموافقة بقبول الشروط والأحكام

ثم إرسال الطلب.

مسابقة فوازير mbc 3

تم تدشين رابط مسابقة الفوازير وهو https://mbc3.mbc.net/forms وبالانتقال للرابط المذكور يمكن بدء الاشتراك، ووفقاً للتعليمات المتبعة لطريقة الاشتراك التي أكدتها قناة mbc 3 يتم مشاهدة حلقة اليوم من برنامج في خلقه شؤون في الساعة الثانية والخامسة والأربعون دقيقة المعروض على قناة mbc3 ثم الاجابة على سؤال اليوم الذي يخصصه موقع فوازير رمضان فبعد ذلك تتم عملية الاقتراع لفوز 3 فائزين على أساس اسبوعي حيث من تبتسم له القرعة سيحصل على جهاز تابلت لكل فائز والاشتراك متاح في السعودية وكل دول العالم.