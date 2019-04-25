قروض آهل 1440 لتحسين المعيشة .. تعرف على طريقة التسجيل online عبر بنك التنمية الاجتماعية

تهدف قروض آهل التى يقدمها بنك التنمية الاجتماعية إلى دعم الأسر السعودية وتحسين مستوى معيشتهم، يقدم للمستحقين سواء من الرجال الموظفين والمتسببين والمتقاعدين، والنساء من الأرامل والمطلقات والمهجورات، ومن أبرز مميزاته أنه بدون فوائد وتصل المبالغ التمويلية فيه إلى 60 ألف ريال سعودي، ويمكن الحصول على قرض منتج آهل أكثر من مرة وفق تعليمات البنك، ونعرض لكم شروط قروض آهل 1440 وطريقة التسجيل online عبر بنك التنمية الاجتماعية.

شروط قروض آهل 1440

حُدد بنك التنمية الاجتماعية شروط قروض آهل 1440 للمواطنين السعوديين على النحو التالي:

يستطيع العملاء الذين مر على تاريخ تمويله الأخير 5 سنوات التقديم فيه.

لابد أن تكون الحد الأعلى للرواتب المتقدمين 10 آلاف ريال سعودي فقط، مع مراعاة عدم احتساب بدل غلاء المعيشه حسم التأمينات الإجتماعية او مستحق التقاعد.

لابد أن يكون الحد الأدنى للفرد من راتب رب الأسرة مبلغ (2000) ريال سعودي، وإذا تخطي هذا الحد لا يتم يقبل طلبه للقرض.

حضور كفيل للمتقدمين الغير موظفين في الحكومة بشرط عمله كموظف حكومي في مؤسسات الدولة.

تتمكن المرأة التقديم على قرض الأسرة إذا كانت (امرأة مطلقة، امرأه أرملة، امرأة مهجورة) وتعول أبناءها.

الحصول علي قرض الترميم فقط بشرط أن يكون البيت باسم المتقدم أو شريك فيه.

طريقة التسجيل في قرض آهل 1440

يمكنكم التسجيل في قرض آهل 1440 على بنك التنمية الاجتماعية من هنـــــــــــــا الضغط على التقديم الإلكتروني الجدير بالذكر أن في حالة عدم تسجلك ي النفاذ الوطني الوطني الموحد لابد أولاً التسجيل على هذا الرابط من هنا

خطوات التقديم على قروض منتج آهل online

تسجيل الدخول على بنك التنمية الاجتماعية

اختيار التقديم الإلكتروني ينقلك الموقع بعدها إلى منصة “أبشر”

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بعد متابعة كافة البيانات المطلوبة يمكنك التقديم بكل سهولة على قروض آهل 1440 على بنك التنمية الاجتماعية.

في سياق آخر، أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن قرض كنف للنساء والتي تبلغ قيمته 30 ألف ريال، أما عن التفاصيل الكاملة والشروط المطلوبة فيمكنك الاطلاع على هذا الموضوع “قرض كنف”.

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