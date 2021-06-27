طريقة التسجيل في كلية التربية الأساسية بالكويت 2021 وشروط القبول

أعلنت كلية التربية الأساسية بدولة الكويت، وهي من أشهر الكليات بالدولة، عن البدء في استقبال طلبات التسجيل والقبول للطلاب الجدد، من خريجي الثانوية العامة، الراغبين في التسجيل في مختلف التخصصات التي توفرها الجامعة، حيث تقوم الكلية باستقبال طلبات التسجيل لطلاب الثانوي من خريجي القسمين العلمي والأدبي، ويتم التسجيل في كلية التربية الأساسية بالكويت 2021 من خلال منصتها الإلكترونية، وكلية التربية الأساسية بدولة الكويت من الكليات التي تقع تحت إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالكويت، ويستمر الطلاب في الدراسة بتلك الكلية لفترة 4 سنوات، في إحدى التخصصات، يحصل الطالب بعدها على درجة البكالوريوس في هذا التخصص.

التسجيل في كلية التربية الأساسية بالكويت 2021

تقوم كلية التربية الأساسية بدولة الكويت، باستقبال طلبات التسجيل المقدمة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بتخصصات الكلية المختلفة من خريجي الثانوية العامة، من خلال منصة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بحيث يمكن للطلاب، التقديم باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط منصة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

قم من النافذة التي سيتم فتحها بالنقر على قائمة الخيارات.

قم بالنقر على القبول

قم بالنقر على التسجيل في القبول.

قم في النافذة التي سيتم فتحها بإدخال جميع البيانات المطلوبة

قم بمراجعة البيانات المدخلة للتأكد من دقتها واضغط بعدها على تسجيل.

شروط التسجيل في كلية التربية الأساسية 2021

تضع كلية التربية الأساسية بدولة الكويت للطلاب الجدد المتقدمين للتسجيل بالعام الدراسي المقبل، عدد من الشروط التي يجب مراعاة توافرها لدى جميع المتقدمين حتى يتم قبول طلبات التسجيل الخاصة بهم، وجاءت الشروط المعلنة كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم من أبناء دولة الكويت. يجب أن يكون والد ووالدة المتقدم من أبناء دولة الكويت كذلك. يجب أن يكون المتقدم حامل شهادة الثانوية العامة، من خريجي القسم العلمي. يتم قبول أبناء العساكر والشهداء من الجنسيات الأخرى. يجب أن يتمكن المتقدم من اجتياز الكشف الطبي. يجب أن يتمكن المتقدم من اجتياز اختبارات القبول التي تقوم الكلية بعقدها. يجب أن يتمكن المتقدم من اجتياز المقابلة الشخصية.

الفئات المسموح بها بالتقديم

أعلنت الكلية عن قائمة الفئات المسموح لها بالتقديم والتسجيل بالتخصصات المختلفة خلال العام الدراسي المقبل، وقد جاءت القائمة المعلن عنها تضم كلًا من:

المتقدمين من الحاصلين على وثيقة، تثبت إقامتهم بالدولة كمواطنين.

المتقدمين من أبناء دولة الكويت.

المتقدمين من أبناء الكويتيات.

المتقدمين من أبناء الشهداء الغير كويتين.

المتقدمين من أبناء العاملين بالسلك الدبلوماسي.

تخصصات كلية التربية الأساسية

تضم كلية التربية الأساسية بدولة الكويت، العديد من التخصصات والأقسام المتنوعة، التي تسمح للطلاب التقديم والدراسة بها خلال العام الدراسي المقبل، وقد جاءت قائمة التخصصات التي تضمها الجامعة تشمل:

قسم الدراسات الإسلامية. قسم اللغة العربية وآدابها. قسم العلوم. قسم الرياضيات. قسم الدراسات الاجتماعية. قسم المناهج وطرق التدريس. قسم الأصول والإدارة التربوية. قسم علم النفس. قسم علوم المكتبات والمعلومات. قسم تكنولوجيا التعليم. قسم التربية البدنية والرياضية. قسم التربية الفنية. قسم التربية الموسيقية. قسم الاقتصاد المنزلي. قسم التصميم الداخلي. قسم اللغة الإنجليزية. قسم التربية الخاصة. قسم الحاسوب. قسم الكهرباء. قسم التربية العملية.

نسبة القبول في كلية التربية الأساسية

أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية التربية الأساسية، عن نسبة القبول التي يجب على جميع الطلاب المتقدمين للتسجيل تحقيقها ليتم قبول طلباتهم، وقد جاءت النسبة المعلنة كالتالي: