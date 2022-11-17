طريقة الدفع السريع شركة STC البحرين دفع الفواتير، شحن رصيد

من الخدمات المفيدة التي تقدمها شركة الاتصالات اس تي سي في إطار تسهيل دفع الفواتير هي، الدفع السريع STC البحرين، حيث يمكن بخطوات بسيطة إتمام دفع آمن ومريح يتعلق بتسديد المبالغ المتعلقة بفواتير اس تي سي البحرين مسبق الدفع ضمن أحدث الآليات أون لاين التي تسمح في أي وقت سواء على موقع STC او ايضا بإستخدام تطبيق MY STC BH بالوصول الى stc quick pay ,إنجاز عملية سداد ودفع فاتورة أو ايضا شحن الرصيد من خلالها ولا تستغرق كثيرا من الوقت وبطرق دفع مناسبة لجميع عملاء STC.

تعتبر خدمة الدفع السريع في البحرين وسيلة دفع رقمية لأصحاب الأرقام مسبقة الدفع، وهي خدمة مرنة أكثر أماناً تختصر الكثير من الإجراءات والوقت الثمين لدفع الفواتير المستحقة وشحن الرصيد بدلاً من توجه العميل بشكل شخصي لمراكز خدمة العملاء وفروعها المنتشرة في البحرين.

الدفع السريع

إذا كنت ترغب بدفع الفواتير الخاصة بشركة STC بصفتك مشترك سيكون من السهل إتباع الخطوات البسيطة جداً بواسطة خدمة QUICK PAY، تابع الفقرات القادمة لمعرفة طريقة دفع سريع على موقع اس تي سي مع إلغاء الحاجة للتسجيل على حسابك، مما يأتي

موقع الدفع السريع stc quick pay البحرين

انتقل مباشرة الى الموقع المخصص لشركة STC على الأنترنت.

أنتقل الى الخيار تحت مسمى التسديد السريع او Quick pay حسب اللغة الذي أخترتها لتصفح الموقع.

أدخل الرقم المستخدم لــ” دفع مستحقات الفاتورة لخطوط آجل الدفع” أو شحن stc مسبق الدفع

إعادة إدخال الرقم السابق في المستطيل الثاني

أختر المبلغ الذي ترغب بتسديده حيث أمامك قائمة مبالغ يمكن إختيارها اثناء عملية الدفع او تستطيع تحديد مبلغ معين آخر عن طريقة كتابته في المستطيل أدناه.

بغض النظر عن كون محاولة الدفع التي تقوم بها الآن هي إما لدفع الفواتير او إعادة شحن اس تي دي، ستقوم بتحديد طريقة الدفع المناسبة التي يسمح بها الموقع سواء البطاقة الائتمانية او بطاقة الصراف الآلي.

سيتم إعادة توجهيك الى صفحة جديد بها تفاصيل إتمام معاملة الدفع وأنه تم إستلامها بنجاح. ويمكم فهم آلية دفع سريع كما تظهره الصور أدناه.





ومن خلال خدمة الدفع السريع سيتاح للعميل تجربة دفع سهلة وسريعة وبأقل وقت كجزء من التحول الرقمي الذي يدفع بخدمات STC على أساس متبكر من دفع الفواتير وشحن الخطوط بشكل سريع ومريح ضمن الحلول الرقمة المفضلة للعميل دائماً نظراً لسهولتها مقارنة مع أساليب الدفع التقليدية وجدير بالذكر ان نفس الخدمة متوفرة على تطبيق MY STC BH ويمكن تنفيذها بنفس الطرق السابقة.