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تأجيل أقساط قرض بنك الائتمان الكويتي والشروط

بواسطة محمود عطا الله
طريقة تأجيل أقساط قرض بنك الائتمان

أصدر بنك الائتمان الكويتي بيان رسميًا يشرح فيه طريقة وخطوات تأجيل أقساط القروض لمدة ستة أشهر، حيث يتمكن كل مواطن عليه قرض ومستوفي الشروط أن يقوم تأجيل أقساط قرضه من بنك الائتمان لمدة ستة شهور بدون أي فوائد إضافية، حيث تتحمل الدولة أتعاب تأجيل الأقساط طبقًا للقانون الذي وافقت عليه الحكومة الكويتية مؤخرًا، هذا وقد كان تأجيل الأقساط مطلب شعبي وافقت عليه الدولة، نظرًا للظروف الحالية التي يمر بها العالم وليست الكويت فقط.

1 شروط تأجيل أقساط القرض
2 طريقة تأجيل أقساط القروض بنك الائتمان الكويتي

شروط تأجيل أقساط القرض

حدد شروط تأجيل أقساط القروض للبنوك في الكويت: البنك المركزي، شركات التمويل، شركات الاستثمار.
يتم تأجيل الأقساط في حال توافر الشروط التالية: أن يكون المقترض مواطن كويتي بشرط أن يتقدم العميل بطلب تأجيل الأقساط للجهة الدائرة خلال شهر من تاريخ العمل بقانون التأجيل، لا يسري قانون التأجيل على الأقساط المتأخرة، لا يسري قانون التأجيل على القروض التي تم اتخاذ إجراءات قانونية بشأنها.

طريقة تأجيل أقساط القروض بنك الائتمان الكويتي

  • طرق تأجيل الأقساط هي: البوابة الإلكترونية لبنك الائتمان، أو تطبيق البنك، بخصوص كبار السن والورثة وذوي الإعاقة يتم التقديم عن طريق أقرب فرع لبنك الائتمان بحسب العنوان المقيد للبطاقة المدنية.
  • يتم تقديم طلب تأجيل أقساط القروض عبر الدخول على حسابك على بوابة البنك الإلكترونية، اختيار “خدمة تأجيل أقساط القروض”.
  • الإطلاع والموافقة على الإقرار والتعهد.
  • ثم تختار تقديم.
  • بهذا تكون قد قدمت إشعار لتأجيل الأقساط.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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