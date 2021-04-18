تأجيل أقساط قرض بنك الائتمان الكويتي والشروط

أصدر بنك الائتمان الكويتي بيان رسميًا يشرح فيه طريقة وخطوات تأجيل أقساط القروض لمدة ستة أشهر، حيث يتمكن كل مواطن عليه قرض ومستوفي الشروط أن يقوم تأجيل أقساط قرضه من بنك الائتمان لمدة ستة شهور بدون أي فوائد إضافية، حيث تتحمل الدولة أتعاب تأجيل الأقساط طبقًا للقانون الذي وافقت عليه الحكومة الكويتية مؤخرًا، هذا وقد كان تأجيل الأقساط مطلب شعبي وافقت عليه الدولة، نظرًا للظروف الحالية التي يمر بها العالم وليست الكويت فقط.

شروط تأجيل أقساط القرض

حدد شروط تأجيل أقساط القروض للبنوك في الكويت: البنك المركزي، شركات التمويل، شركات الاستثمار.

يتم تأجيل الأقساط في حال توافر الشروط التالية: أن يكون المقترض مواطن كويتي بشرط أن يتقدم العميل بطلب تأجيل الأقساط للجهة الدائرة خلال شهر من تاريخ العمل بقانون التأجيل، لا يسري قانون التأجيل على الأقساط المتأخرة، لا يسري قانون التأجيل على القروض التي تم اتخاذ إجراءات قانونية بشأنها.

طريقة تأجيل أقساط القروض بنك الائتمان الكويتي