طريقة تجديد البطاقة المدنية لغير الكويتي عن طريق موقع المغلف الإلكتروني

طرق تجديد البطاقة المدنية للكويتي وغير الكويتي متنوعة وعديدة وتتم جميعها عن بُعد وإلكترونيًا عبر الإنترنت، أو عبر الهاتف، وإحدى طرق تجديد البطاقة المدنية في الكويت تتم عبر موقع المغلف الإلكتروني التابع للهيئة العامة للمعلومات المدنية عبر شبكة الإنترنت، ويقدم رابط المغلف الإلكتروني عدة خدمات أخرى إلى جانب خدمة تجديد البطاقة المدنية، وأحلت الحكومة الكويتية موقع المغلف الإلكتروني ليكون بديلا عن المغلف الورقي.

طريقة تجديد البطاقة المدنية لغير الكويتي على موقع المغلف الإلكتروني

1- الذهاب إلى رابط موقع المغلف الإلكتروني وهو: e-envelope.paci.gov.kw

2- اختيار قائمة الخدمات.

3- اختيار خدمة تجديد البطاقة المدنية لغير الكويتي.

4- يظهر لك الطلب، سجل بياناتك الأساسية ومنها: رقم البطاقة المدنية المراد تجديدها، والرقم المسلسل الموجود خلف البطاقة.

5- يطلب منك موقع المغلف رقم هاتفك النقال، تُدخل بعد ذلك رمز التحقق.

6- ترفع صورة شخصية.

طرق تجديد البطاقة المدنية لغير الكويتي

كما ذكرنا أنه من إحدى طرق تجديد البطاقة المدنية لغير الكويتي هو موقع المغلف الإلكتروني، كما يتم التجديد من خلال موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية الرسمي على شبكة الإنترنت، كما يتم تجديد البطاقة المدنية عبر الاتصال على رقم الهاتف (1889988)، كما يمكنك التجديد من خلال إرسال رسالة نصية sms إلى نفس الرقم السابق وتكتب في الرسالة حرف ت ومعه الرقم المدني للبطاقة المراد تجديدها.