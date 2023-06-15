طريقة تجديد البطاقة المدنية للوافدين بالكويت

بواسطة محمود عطا الله
تجديد البطاقة المدنية للوافدين الكويت تجديد البطاقة المدنية للوافدين الكويت

حددت الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الكويت، أربع طرق لتجديد البطاقة المدنية للوافدين بالكويت، وتتم هذه الطرق أون لاين أو عن بُعد، حيث توفر الوقت والمجهود على المراجعين، هذا وتتجه الكويت نحو التحول الحكومي الرقمي، عن طريق تحويل معظم الخدمات الحكومية لتتم إلكترونيًا.

تجديد البطاقة المدنية للوافدين بالكويت

  1. أول طريقة لتجديد البطاقة المدنية للوافدين بالكويت عن طريق تطبيق “سهل” الحكومي الكويتي، بتسجيل الدخول على التطبيق، تختار خدمات، ثم تختار الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ثم تختار التجديد.
  2. شاهد أيضًا: رابط الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية الكويت
  3. الطريقة الثانية عن طريق موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية على شبكة الإنترنت وهو paci.gov.kw، عند الدخول للموقع تختار خدمات ثم “تجديد المدنية”.
  4. ثالث الطرق عن طريق الاتصال على الهاتف رقم (1889988).
  5. رابع الطرق عن طريق رسالة نصية لرقم (1889988)، لتجديد البطاقة المدنية تكتب في الرسالة حرف ت+الرقم المدني للبطاقة المراد تجديدها – للاستعلام عن البطاقة تكتب في الرسالة حرف س+الرقم المدني للبطاقة المراد الاستعلام عنها.


استلام البطاقة المدنية للوافدين الكويت:
بعد الاستعلام عن جاهزية البطاقة، توجد عدة طرق لاستلام البطاقة المدنية في الكويت، إحدى تلك الطرق عن طريق الدليفري، حيث تقوم شركة متخصصة بتوصيل البطاقة لك إلى منزلك، كما توجد أجهزة خدمة ذاتية لاستلام البطاقة المدنية، وتلك الأجهزة متوفرة في عدة اماكن بالكويت.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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