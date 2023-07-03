طريقة تحديث بيانات البطاقة التموينية في الكويت

بواسطة محمود عطا الله
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أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن بداية عمليات تحديث البطاقة التموينية في الكويت مع بداية شهر يوليو 2023، وقالت الوزارة في بيان رسمي أنه على السادة المستفيدين في حال نقص عدد الأفراد في بطاقتهم ضرورة تحديث بياناتهم، هذا وقد بدأت وزارة التجارة الدوام والعودة إلى العمل من جديد بعد نهاية عطلة عيد الأضحى بداية من اليوم الإثنين 3 يوليو 2023.

طريقة تحديث البطاقة التموينية في الكويت

نشرت وزارة التجارة والصناعة طريقة تحديث بيانات البطاقة التموينية الكويت 2023، حيث طالبت الوزارة من نقص عدد الأفراد في بطاقته ضرورة التوجة إلى مركز الرقابة التجارية التابع لمقر سكنه، وان يصطحب المراجع وطالب التحديث البطاقة المدنية الأصلية.

تحديث بطاقة التموين بالكويت يبدأ في يوليو 2023، هذا ويمكنك معرفة اماكن مراكز الرقابة التجارية عبر موقع وزارة التجارة والصناعة، حيث تتواجد مراكز الرقابة تلك في كل محافظات الكويت.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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تحديث البطاقة التموينية في الكويت 2023