طريقة تحديث بيانات البطاقة التموينية في الكويت

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن بداية عمليات تحديث البطاقة التموينية في الكويت مع بداية شهر يوليو 2023، وقالت الوزارة في بيان رسمي أنه على السادة المستفيدين في حال نقص عدد الأفراد في بطاقتهم ضرورة تحديث بياناتهم، هذا وقد بدأت وزارة التجارة الدوام والعودة إلى العمل من جديد بعد نهاية عطلة عيد الأضحى بداية من اليوم الإثنين 3 يوليو 2023.

طريقة تحديث البطاقة التموينية في الكويت

نشرت وزارة التجارة والصناعة طريقة تحديث بيانات البطاقة التموينية الكويت 2023، حيث طالبت الوزارة من نقص عدد الأفراد في بطاقته ضرورة التوجة إلى مركز الرقابة التجارية التابع لمقر سكنه، وان يصطحب المراجع وطالب التحديث البطاقة المدنية الأصلية.

تحديث بطاقة التموين بالكويت يبدأ في يوليو 2023، هذا ويمكنك معرفة اماكن مراكز الرقابة التجارية عبر موقع وزارة التجارة والصناعة، حيث تتواجد مراكز الرقابة تلك في كل محافظات الكويت.