طريقة حجز موعد البصمة البيومترية ودوام مراكز تقديم الخدمة بالكويت 2023

طالبت وزارة الداخلية كل الراغبين في عمل البصمة العشرية في الكويت بضرورة حجز موعد مُسبق وذلك للمواطنين والوافدين ومواطني دول مجلس التعاون، ووفرت وزارة الداخلية خمسة مراكز لعمل البصمة البيومترية للكويتيين، ومركزين لعمل تلك البصمة للوافدين في الكويت، هذا وتُطبق الدولة البصمة البيومترية على كل حدودها البرية والجوية والبحرية منذ 12 مايو 2023 الماضي.

دوام مراكز البصمة البيومترية الكويت وأماكنها

توجد طريقتين لحجز موعد البصمة البيومترية للكويتيين والوافدين بالكويت الأولى عبر سهل والثانية عبر موقع متى، دوام مراكز عمل البصمة العشرية من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 8 مساء، أماكن البصمة البيومترية للكويتيين: مديرية أمن حولي، مديرية أمن الجهراء، مديرية أمن الأحمدي، مديرية أمن الفروانية، مديرية أمن مبارك الكبير، أماكن البصمة للوافدين: بصمات الشركات منطقة الجهراء، بصمات الشركات في منطقة علي صباح السالم.



طريقة حجز موعد البصمة البيومترية للكويتيين والوافدين:

– الطريقة الأولى: عبر موقع وزارة الداخلية، تختار من القائمة الرئيسية منصة المواعيد، ثم تختار منصة متى، عند الدخول للمنصة، تختار وزارة الداخلية، ثم الأدلة الجنائية، ثم البصمة البيومترية، رابط وزارة الداخلية لحجز موعد البصمة البيومترية هو: moi.gov.kw

– الطريقة الثانية: عبر “تطبيق سهل”، حيث تختار قائمة المواعيد، ثم تختار وزارة الداخلية، ثم الأدلة الجنائية، ثم تختار البصمة البيومترية، ثم تُحدد المكان والتاريخ.