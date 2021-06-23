طريقة حجز موعد البطاقة المدنية الكويت.. الأوراق المطلوبة والرسوم

حجز موعد البطاقة المدنية الكويت، من الأمور التي يبحث عنها المواطنين والوافدين في الكويت، حيث وفرت الجهات المعنية حجز موعد البطاقة المدنية الكويت، بطريقة إلكترونية بكل سهولة ويسر، من خلال الدخول على الموقع الرسمي، بدون الذهاب إلى فروع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، حفاظًا على حياة المواطنين ومنع تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا.

والبطاقة المدنية، هي عبارة عن مستند تحقيق الشخصية، تصدرها بعض الدول للمواطنين من أجل تحقيق من الشخصية، وتعتبر من أهم الوثائق الوطنية التي لا يمكن الاستغناء عنها للأفراد.

طريقة حجز موعد البطاقة المدنية الكويت

يمكن للمواطنين والمغتربين، حجز موعد البطاقة المدنية في دولة الكويت من خلال الطرق التالية:.

الدخول إلى موقع البوابة الالكترونية الرسمية لدولة الكويت.

انقر على زر حجز موعد البطاقة المدنية الكويت.

إدخال البيانات اللازمة في المكان المخصص.

أدخل نوع الخدمة المطلوبة لحجز موعد البطاقة.

من الضروري طباعة البطاقة والاحتفاظ بها.

طريقة ورابط الاستعلام عن البطاقة المدنية الكويت

وأتاحت الجهات المعنية في الكويت، إمكانية الاستعلام عن البطاقة المدنية الكويت، بشكل إلكتروني من خلال الخطوات التالية:.

انقر للدخول على البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت.

أدخل الرقم المدني في المكان المخصص.

انقر على زر رابط الاستعلام عن البطاقة المدنية الكويت

الأوراق المطلوبة لتجديد البطاقة المدنية

وحددت الجهات المعنية، عدد من الأوراق التي يجب تقديمها من أجل تجديد البطاقة المدنية من خلال التالي.

تقديم صورة شخصية حديثة لصاحب البطاقة.

قدم صورة من مستندات جواز السفر لمن أكمل خمسة سنوات .

أن يكون جواز السفر ساري المفعول، وحديث.

تقديم صورة من إثبات الجنسية، صورة عن البطاقة المدنية.

طريقة حجز مواعيد في الأحوال المدنية للنساء بالكويت

أما النساء، فيمكن حجز مواعيد في الأحوال المدنية بالكويت من خلال الطرق التالية:.

انقر للدخول إلى موقع وزارة الداخلية.

انقر للدخول إلى زر خيار الخدمات الإلكترونية

اضغط على زر أيقونة خدمة الأحوال المدنية.

أدخل المعلومات، والبيانات اللازمة ورمز التحقق.

أدخل رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، والاسم رباعي.

راجع البيانات جيدًا وانقر على زر الإضافة.

اختار الخدمات التي ترغب في الحصول عليها.

خدمات الهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويت

وتقدم الهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويت، العديد من الخدمات إلى المواطنين على النحو التالي:

توصيل البطاقة المدنية، وخدمة بيانات القاطنين.

تقديم خدمة موعد للمراجعة الشخصية.

دفع الرسوم عن طريق المسارات المحددة سواء بطاقة أو مخالفة أو بدل فاقد.

رسوم تجديد البطاقة المدنية للوافدين

وحددت الجهات المعنية في الكويت، رسوم تجديد البطاقة المدنية للوافدين من خلال الطرق التالية:.