تواجه الكثير من الأمهات وأولياء الأمور أزمة كبيرة، في محاولة أبنائهم المستمرة في شراء الطعام من الخارج، بالتزامن مع خوف الأسرة على خطورة تناول تلك الأطعمة من الخارج، وعلى رأسها الإندومي.







لكن يمكن لكل أم أن تكون تلك الأطعمة، التي يعشقها الأطفال في الخارج داخل المنزل، وبنفس الجودة والطعم اللذيذ المحبب لهم، من دون أي خطورة على الطفل، ومن أبرز تلك الأشياء هو الإندومي.

ونقدم في ذلك التقرير، طريقة عمل الإندومي في المنزل، مثله مثل الذي يتم بيعه في المتاجر.







من المعروف أن “الإندومي” هو أكلة آسيوية شهيرة، ويتم تصنيعها بالأساس في المنازل، لأنها تعد الأكلة الشعبية في تلك الدول، لذلك لا يوجد صعوبة كبرى في تحضيرها بالمنزل، وفقا لما ذكرته صحيفة “الإندبندنت“.

ويمكن العمل على طريقة تحضير الإندومي في المنزل، عن طريق إحضار الأتي:

مكرونة إسباجتي رفيعة جدا، و2 مكعب مرقة دجاج، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأحمر، وملعقة صغيرة من الثوم المجفف، وملعقة صغيرة من البصل المجفف، وملعقة صغيرة من الكمون المطحون، وربع ملعقة صغيرة من الملح، وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، وملعقة كبيرة من زيت الطعام (حسب الكمية).

خطوات التحضير:







ضعي إناء على النار، وضيفي له الماء والمكرونة، بكميات كبيرة بحيث يغطي الماء المكرونة.

أضيفي تلك المكونات على الماء مثل الملح والكمون والفلفل ومكعب مرقة الدجاج وملعقة من الزيت.

في هذا الوقت، ضعي المقلاة على النار، ثم ضعي عليها ملعقة من الزيت وملعقة من الشطة (حسب رغبة الطفل) ومكعب مرقة دجاج، وضعي عليها بودرة الثوم وبودرة البصل، واخلطيهما معا.

بعد الانتهاء من سلق المكرونة، ضعي البهارات عليها، ثم قلبي المكونات بصورة جيدة، وقدمي الإندومي وهي ساخنة.

يمكنك سلق قطع من الدجاج، وقطيعها إلى شرائح صغيرة، ويمكن استبدال الدجاج بالمشروم مثلا أو قطع اللحم الصغيرة،.

وأضيفيها على مكونات الإندومي الساخنة، ليستمتع الأطفال بوجبة صحية بسيطة تم إعدادها في المنزل.